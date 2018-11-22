Четверг, 22 Ноября 2018 12:54

АрмИнфо.В Баку негодуют из-за отсутствия приглашения для участия в ежегодной уже десятой по счету Ассамблее Форума гражданского общества "Восточного партнерства" ЕС, который запланирован 10-12 декабря в Тбилиси.

Как пишет haqqin.az, парадоксально, но на мероприятие, которое пройдет под эгидой "Восточного партнерства" в Тбилиси, не приглашены лишь представители азербайджанского правительства, меж тем на прениях, в частности по проблематике "Время перемен в Восточном партнерстве": справляемся ли мы?" намечены выступления вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, вице-премьера Молдовы Юрия Лянкэ, замминистра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко, и.о. министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна.

Вместе с тем, интернет-портал со ссылкой дипломатические источники в Брюсселе, пишет, что в Евросоюзе было принято решение ограничить участие официального Баку в формате представителя посольства Азербайджана в Грузии, более того, азербайджанский дипломат примет участие в заседании в статусе наблюдателя.

"По утверждению дипломатических источников, в Ассамблее примет участие в качестве почетного гостя глава армянского правительства Никол Пашинян. Евросоюз пригласил армянского премьера принять участие в дискуссии 11 декабря. Примечательно, что вовлечение премьер-министра Армении в работу Ассамблеи произойдет аккурат на следующий день после парламентских выборов в Армении, и по всей видимости, Пашинян использует предоставленную ему платформу для объявления победы демократических ценностей в своей стране. Однако, по словам брюссельских дипломатов, отсутствие представителей азербайджанского правительства на дискуссионной площадке "Восточного партнерства" вовсе не может быть связано с предполагаемым победным маршем Пашиняна. Скорее всего, речь идет о проекте Заключительной декларации, который вынесут на суд участников Ассамблеи. В проекте декларации выражается признание территориальной целостности и нерушимости границ Украины и Грузии в контексте "захватнической политики" России и отсутствует идентичная формулировка, выражающая отношение европейской общественности к целостности Азербайджана и последствиям карабахского конфликта", - пишет haqqin.az.

При этом сайт, ссылаясь на источники в правительстве Азербайджана отмечает, что официальный Баку планирует вступить в диалог с ЕС и официальным Тбилиси, и начать разбирательство вокруг сложившейся ситуации: "Недоумение правительства Азербайджана вызывает возникновение этой откровенно скандальной и провокационной ситуации на территории стратегического союзника официального Баку - дружественной Грузии". Напомним, <Восточное партнерство> - спецпроект Европейского союза, созданный для развития интеграционных связей ЕС с шестью постсоветскими странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Украиной, Молдовой и Грузией.