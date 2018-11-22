Четверг, 22 Ноября 2018 12:53

АрмИнфо.Москва приветствует не только выполнение договоренностей, но и контакты между сторонами нагорно-карабахского конфликта. Об этом 22 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, коснувшись возможной встречи глав МИД Армении и Азербайджана на полях заседания ОБСЕ в Милане 6-7 декабря.

По ее словам, в Москве приветствовали бы очередной раунд такой встречи, если стороны договорятся о ее проведении. "Это суверенное право каждого государства, принимать такие решения, проводить такие встречи. Если такая встреча состоится, она будет конструктивной, мы будет только приветствовать", - сказала Захарова.

Меж тем, комментируя предложение Азербайджана по обмену пленными "всех на всех", представитель МИД России отметила, что эта замечательная инициатива, но ее нужно прорабатывать для достижения договоренности с армянской стороной. "Мы приветствуем любые договоренности сторон, которые идут в русле главной задачи - урегулирования конфликта, но договоренности предполагают согласие и работу над достижением этого согласия. Инициатива замечательная, но ее нужно отрабатывать для того, чтобы они превращались в договоренности", - заключила Захарова.