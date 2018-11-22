Четверг, 22 Ноября 2018 12:51

АрмИнфо. Немецкий банк развития KFW предоставит Армении 23 млн 208 тыс евро на грантовую программу сохранения биоразнообразия и устойчивого местного развития. Соответствующее предложение о подписании соглашения было одобрено на заседании кабмина 22-го ноября.

Как заявил и.и. министра охраны природы Армении Эрик Григорян, представляя грантовое соглашение, средства будут направлены не только на сохранение биоразнообразия, но и улучшения социально-экономического положения регионов и развитие туризма.

По словам и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, если Армения сумеет грамотно управлять своими лесными хозяйствами, то финансовая выгода от <умного управления> будет в десятки раз превышать ту, что можно получить от вырубки лесов.