Четверг, 22 Ноября 2018 12:22

АрмИнфо. Бывший глава Службы социального обеспечения Министерства труда и по социальным вопросам Армении Ованнес Саакян опровергает муссируемую в СМИ информацию о том, что до своей отставки он раздал сотрудникам премии в размере 50 млн драмов, и что данный факт оказался в поле зрения правоохранителей.

Как отметил в беседе с корреспондентом АрмИнфо Ованнес Саакян, данная информация не соответствует действительности. "Да, Финансовобюджетная контрольная инспекция Министерства финансов Армении действительно провела проверки в ведомстве, однако данные факты были выявлены с 2014 по 2016 годы, то есть до моего назначения главой Службы социального обеспечения. Я был назначен на эту должность 9 августа 2017 года",- объяснил Саакян.