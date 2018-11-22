Четверг, 22 Ноября 2018 12:21

АрмИнфо.По положению на 10:00 часов 22 ноября из-за сильного снега и гололеда, отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс закрыт для проезда грузовых машин с прицепами и полуприцепами.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства РА в Грузии, дорога открыта для пассажирского транспорта. Очередь фур на КПП "Верхний Ларс" с российской стороны составляет более 3 км.

В дипмиссии также призвали водителей передвигаться исключительно при наличии зимних шин.