Четверг, 22 Ноября 2018 12:20

АрмИнфо. И.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, находящийся с рабочим визитом в Страсбурге, принял участие в 1329-ом заседании комитета министров Совета Европы.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, на встрече председательство перешло от Хорватии к Финляндии.

Мнацаканян в ходе своего выступления коснувшись приоритетов хорватского председательства, придал важное значение вопросу борьбы с коррупцией и рассказал об активных усилиях нового правительства Армении в этом направлении.

И.о. министра иностранных дел отметил, что представляет правительство, которое пришло к власти посредством мощного народного движения, по результатам "бархатной революции". "Но, изменения не произошли в один месяц. Это результат последовательного укрепления демократических возможностей в нашей стране, охватывающих все слои общества. Это также результат взаимодействия с нашими Европейскими партнерами", - отметил Мнацаканян.

Вместе с тем, армянский министр высоко оценил усилия хорватского председательства по защите культурного наследия, подчеркнув необходимость совместного действия в этом направлении всех членов СЕ.

Мнацаканян также выразил поддержку Армении председательству Финляндии в СЕ.