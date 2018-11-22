Четверг, 22 Ноября 2018 12:20

АрмИнфо.Прокуратура Армении поручила Полиции проверить факты, указанные в заявлении депутата от Республиканской партии Армении Армена Ашотяна относительно запугивания со стороны неизвестных главы одного из его предвыборных штабов. Об этом написал на своей странице в Facebook советник генпрокурора Гор Абрамян.

<Прокурор города Ереван поручил представителям Управления полиции столицы проверить заявление Ашотяна о том, что глава одного из его предвыборных штабов был предупрежден со стороны неизвестного не работать с депутатом. В основе проверок лежат соответствующие публикации СМИ>, - отметил Абрамян. Отметим, что Армен Ашотян накануне в беседе с журналистами заявил: <Когда мои друзья выражают желание посетить наш предвыборный штаб, их на улице встречают люди, возможно, из Службы национальной безопасности, советуют не делать этого, предупреждая о последствиях, к примеру, об увольнении с работы. К примеру, на днях подошли к одному из моих друзей, который возглавляет один из моих предвыборных штабов и "посоветовали" ему больше не сотрудничать со мной>.