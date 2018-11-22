Четверг, 22 Ноября 2018 12:13

АрмИнфо.И.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, находящийся с рабочим визитом в Страсбурге, провел встречу с председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Мнацаканян подчеркнул, что Венецианская комиссия была и остается важным партнером Армении с точки зрения предоставления консультаций и содействия в осуществлении реформ, соответствующих европейским критериям.

Коснувшись последних внутриполитических процессов в Армении, армянский дипломат подчеркнул приверженность правительства на основе широкого мандата, данного народом продолжить процесс реформ, очередным свидетельством чего станет проведение в стране свободных и прозрачных выборов посредством свободного волеизъявления народа. На встрече стороны также очертили дальнейшие направления взаимодействия.