Четверг, 22 Ноября 2018 12:12

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении отклонила ходатайство об освобождении обвиняемого по делу о пособничестве во взяточничестве Самвела Майрапетяна под личное поручительство по состоянию здоровья. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РА.

"Представление ходатайства возможно, если приводятся новые обоснования, либо в ходе уголовного производства устанавливается необходимость их удовлетворения. Однако в новом ходатайстве не представлены новые доказательства или факты для его удовлетворения",

- отмечает Генпрокуратура.

Однако защита Майрапетяна направила следственному органу запрос о проведении судебно-медицинской экспертизы для оценки состояния здоровья обвиняемого. По ее итогам будет рассмотрен вопрос изменения меры пресечения.

Отметим, что сам Майрапетян предъявленные обвинения не принимает.