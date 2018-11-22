Четверг, 22 Ноября 2018 11:12

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Москве секретарь Совбеза Армении Армен Григорян провел встречу с советником президента Молдовы в области обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего Совета Безопасности Молдовы Артуром Гуменюком.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Совбеза РА, на встрече стороны представили внутриполитические процессы в Армении и Молдове, констатировав, что существует серьезный потенциал для развития и углубления взаимовыгодных отношений.

Гуменюк рассказал о перспективах урегулирования Приднестровского конфликта. В свою очередь Григорян рассказал о последних процессах в урегулировании нагорно- карабахского конфликта.