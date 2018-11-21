Среда, 21 Ноября 2018 16:48

АрмИнфо. ЕС в своих оценках относительно качества проведения выборов будет основываться на докладах международных наблюдательских организаций. Об этом 21 ноября в Ереване заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

Так, на просьбу дать оценку заявлениям о злоупотреблении административным ресурсом, несмотря на то, что официальная предвыборная кампания еще не началась, Свитальский в частности, сказал: "Да, действительно, официальная предвыборная кампания еще не началась. Но, уже долгосрочная наблюдательская миссия БДИПЧ/ОБСЕ здесь, и уверен, что она зафиксирует все нарушения, которые имеют место. В своих оценках мы основываемся на данных международных наблюдательских миссий". При этом европейский дипломат подчеркнул, что в ЕС чувствительно относятся ко всем уже озвученным проблемам и тем, которые были выявлены в ходе предыдущих выборов.

Свитальский еще раз напомнил, что ряд международных наблюдательских миссий будут следить за ходом выборов в РА, и по итогам представят свой общий доклад, на который и будет опираться ЕС в своих оценках. В этой связи Свитальский также подчеркнул, что группа европейских дипломатов также прибудет в Армению для осуществления наблюдательской миссии.

Он также подчеркнул, что ЕС окажет финансовое содействие армянской стороне для проведения выборов в Армении. "Евросоюз предоставит Армении 3 млн евро для технического содействия проведению этих выборов. Мы уверены, что эти выборы будут лучшими в своей истории за последний период", - сказал дипломат.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы запланированы на 9 декабря текущего года. В них примут участие 11 политических сил. За ходом выборов будут наблюдать ряд международных наблюдательских структур.

Ранее, бывшая правящая Республиканская партия Армении обвинила и.о. премьер-министра Никола Пашиняна в злоупотреблении административным ресурсом во время своего визита в Гегаркуникскую область и предвыборной агитации. В РПА отмечают, что Никол Пашинян осуществлял предвыборную агитацию, во время выполнения служебных обязанностей, в рамках своего рабочего визита с использованием институциональных ресурсов.