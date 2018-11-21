Среда, 21 Ноября 2018 16:45

АрмИнфо.<Наша победа заключалась не в том, что в стране поменялась власть, или сменился премьер-министр. Наша победа заключалась в том, что граждане Армении решили, что в стране должна смениться власть, что вы избрали премьер-министра>, - заявил 21 ноября на встрече с жителями города Апаран и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Пашинян заметил, что жители могут разочароваться в премьер-министре, в правительстве, но не могут разочароваться в себе, и это главное. "Мы решим все наши экономические проблемы. Но самое главное, чтобы вы решали, кто должен занимать руководящие должности в стране. Никому не позволяйте навязывать вам свое мнение, никто не имеет права диктовать вам, кого вы должны выбирать в ходе досрочных выборов. Не важно кто это будет - начальник, руководитель или кто-либо другой. Все наши проблемы начались с того, что нашим гражданам не давали возможности выбирать тех, кого они хотели. Мы отрежем руки тем, кто раздает взятки, в переносном смысле слова. Никто не имеет права унижать вас взятками, пусть даже в тысячи долларов, ваши голоса бесценны", - отметил и.о. премьер-министра.

Он заявил, то впредь на выборах будут избираться только те, кто действительно пользуется любовью народа, тот, кого выберут граждане страны. "Когда вы осуществляли революцию, стало очевидно, что вы являетесь верховной властью в Армении. И главным гарантом этого являетесь вы сами. И не отдавайте никому это право", - отметил Пашинян.

"Как только вы решите, что я больше не должен быть премьером, я слову эти обязанности. Мы никогда не будем пытаться удержать власть, так как она не наша, она ваша. Никто не пытался в ходе осуществленных выборов подделывать результаты, так как мы уважаем ваше право на голос", - подчеркнул Пашинян, касаясь выборов в Совет старейшин Еревана, и выборов в органы местного самоуправления.

И.о. премьер-министра также отметил, что Армения не должна больше быть бедной страной. "Мы решим этот вопрос также, как решили проблему коррупции. Жители Армении победили бывшую коррумпированную власть", - подчеркнул Пашинян.

"Наш ждет великое будущее, и мы станем великой страной. Мы являемся народом героев, и когда казалось, что победила безысходность, то граждане Армении подняли голову и победили. Мы сделаем невозможное возможным, это наша политическая миссия. Мы непобедимы. Мы сами напишем нашу историю", - отметил и.о. премьера.