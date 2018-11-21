Среда, 21 Ноября 2018 15:00

АрмИнфо. Казахстан обеспокоен наступлением пиковой напряженности в международной политике. Об этом Глава государства Нурсултан Назарбаев сообщил на встрече с дипломатическим корпусом, аккредитованным в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Однако в отличие от эпохи холодной войны современный мир стал многополярным. В то же время новые правила еще не определены. Вследствие чего риски, кризисы зачастую непредсказуемы. В этих условиях мы стали свидетелями беспрецедентного ужесточения глобальной конкуренции, провоцирующей рост конфликтного потенциала во всем мировом масштабе», - сказал Президент РК.

Глава государства отметил, что конфронтационный характер отношений между ключевыми державами приводит к постепенному демонтажу созданных в XX веке инструментов разрядки напряженности. Глава государства считает, что это чревато наращиванием критического военного потенциала, который будет сопровождаться форсированной инвентаризацией.

«Окончательный отказ участвующих сторон от договора паритета о средней и малой дальности несет угрозу бесконтрольной гонки вооружения и прекращения действий и других ключевых документов. Это касается главным образом договора по стратегическим наступательным вооружениям. Такой регресс может произойти в одночасье. В то время как для заключения данных соглашений в свое время потратились многие годы, кропотливая работа многих дипломатов», - заметил Президент.

Нурсултан Назарбаев отметил, что ядерные державы - США и Россия - всегда проявляли заботу обо всем человечестве, и, имея самую большую мощь, решали вопросы безопасности. «Сегодня, я думаю, что человечество может находиться в тревожном состоянии, не зная, что будет в будущем. Я внес свое предложение, чтобы такие страны, как США, Россия, руководство ЕС, в конце концов, почувствовав ответственность за всю планету, начали бы диалог на уровне экспертов, потом и на высшем уровне. Казахстан готов предоставить свою площадку для таких переговоров... Другой альтернативы нет. Восстановление диалога доверия станет твердой гарантией возрастания рисков, различных инцидентов, способных спровоцировать полномасштабный ядерный кризис», - считает Нурсултан Назарбаев.

При этом Глава государства отметил, что на протяжении многих лет перед мировым сообществом поднимается вопрос укрепления режима нераспространения как краеугольная задача для всего человечества. «Казахстан имеет на это полное право в качестве государства, вносящего свой достойный вклад в глобальное антиядерное движение. Консенсус среди ключевых ядерных держав будет также способствовать сохранению совместного всеобъемлющего плана действий и по иранской ядерной программе и мирного процесса денуклеизации Северной Кореи. Считаю, что к глобальному процессу укрепления режима нераспространения должны активно подключиться парламенты всех государств, простые граждане наших стран. Одной из ключевых целей сообщества должно стать формирование глобального антиядерного движения, выступающего за мир и спокойствие на земле», - заключил Лидер нации.

Глава государства также подвел итоги членства Казахстана в СБ ООН



«Во-первых, через глобальные инициативы будет повышаться авторитет нашей страны на международной арене. Этому свидетельствуют итоги деятельности Казахстана, как непостоянного члена Совбеза ООН. В начале года в Нью-Йорке наша страна в рамках председательства в СБ провела специальное заседание на тему нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), меры доверия. Было принято уникальное заявление председателя Совбеза ООН. Это первый политический документ СБ, направленный на усиление мер доверия в рамках нераспространения ОМУ».

Президент напомнил, что в сентябре в ходе 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 70 государств подписали предложенный Казахстаном Кодекс о достижении свободного мира от терроризма. «Данный кодекс был признан важным событием в укреплении системы ООН против терроризма. Казахстан в период председательства в ряде структур СБ ООН особо акцентировал внимание на Центральной Азии и Афганистане. Так Казахстан последовательно проводит меры по решению актуальных проблем, озвученных в «Манифесте. Мир XXI век», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев познакомил иностранных дипломатов с транзитным потенциалом Казахстана

«Сейчас расширяются масштабы торговли и производства в рамках Евразийского экономического союза с 180-миллионным населением. В мае в рамках ЕАЭС было подписано торгово-экономическое соглашение между данным интеграционным объединением и Китаем. Наша страна является активным участником экономического пояса Шелкового пути, который считается составляющей стратегии «Один пояс, один путь», озвученной впервые пять лет назад в Назарбаев Университете», - рассказал Президент на встрече.

Глава государства отметил, что Казахстан, соединяя Европу и Азию, является основной ветвью евразийского транспортного транзитного хаба. По данным Президента, в последние годы построено 2,5 тысячи километров железных дорог, реконструировано 12 тысяч автомобильных дорог.

«Производится логистическая инфраструктура, введен в эксплуатацию транзитный автомобильный коридор «Западная Европа - Западный Китай». Обновлен Актауский порт, на границе с Китаем открыли сухой порт «Хоргос». Введенный в эксплуатацию в этом году порт «Курык» обеспечит эффективное транспортно-логистическое направление. То есть через Казахстан, Каспийское море, в Баку и дальше в Турцию, в Европу можно выходить этим путем», - отметил Глава государства.