Среда, 21 Ноября 2018 16:10

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в Арагацотнской области провел встречи в областной администрации.

В своем выступлении Пашинян заметил, что правительство настроено на то, чтобы досрочные выборы в парламент, которые состоятся 9 декабря, стали лучшими, в истории Армении.

"Что мы имеем ввиду, говоря лучшие выборы? Я имею ввиду, что официальные результаты голосования должны отразить волю граждан Армении", - пояснил и.о. премьера.

Пашинян также отметил важность исключения предвыборных взяотк, давления на людей и добавил, что в Армении зачастую руководители компаний пытаются оказать давление на своих сотрудников. "Это явления также должно быть искоренено", - заключил Пашинян.