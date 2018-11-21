Среда, 21 Ноября 2018 15:59

АрмИнфо. В чем была проблема нашей страны? В том что раньше граждане не чувствовали себя хозяевами страны. Об этом 21 ноября на встрече с гражданами города Аштарак заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что после революции, изменилось то, что теперь граждане чувствуют себя хозяевами своей страны. "Я знаю одно, что народ,

гражданин Армении, больше никогда не утратит эту возможность. Премьер-министры, правительства, Национальное Собрание являются временными, а постоянным является народ страны, вы и ваши дети", - подчеркнул Пашинян.

Пашинян заявил, что отныне граждане Армении ответственны за будущее страны. "Народ в политической плане одержал победу. Но он имеет право чувствовать себя победителем также в экономической сфере. И мы отмечали, что вслед за бархатной революцией, должна последовать также экономическая революция. Мы не имеем права унывать. Чтобы мы смогли решить все существующие проблемы", - подчеркнул и.о. премьера.

Пашинян также отметил, что мы обязаны развивать нашу страну. "Я всегда отмечал, что революция произойдет тогда, когда каждый из нас сделает свой шаг для победы революции. Революция произошла тогда, когда каждый из вас сделал шаг, это вы осуществили революцию. Это не наша, а ваша победа. Мы рады, что смогли служить вам", - заявил и.о. премьер-министра.

"Больше не верьте тем, кто пытается уверить вас, что мы небольшой и слабый народ. Да, сейчас нас мало, но мы великий народ. Мы прошли через геноциды, погромы, бедность, преследование, но мы не сломались, и так будет всегда. Мы сделали так, что во всем мире понимают, что Армения осуществила революцию без единой жертвы. Не нужно, чтобы вы доверяли нам, мы хотим, чтобы вы верили в себя. Мы верим, что РА будет одной из самых сильных и процветающих стран в мире, потому что мы сами создадим такие условия, чтобы все граждане страны смогли своей работoй заработать на свое благосостояние. Мы сделаем все возможное, чтобы граждане Армении обогащались все больше, и чтобы мы осуществили нашу национальную мечту", - подчеркнул Пашинян.

И.о. премьер-министра отметил, что впредь граждане республики не будут терять, а будут только приобретать. <Многие международные аналитические центры отмечали, что в Армении невозможна смена власти, однако, вы добились этого>, - заключил Пашинян.