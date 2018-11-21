Среда, 21 Ноября 2018 15:02

АрмИнфо. В Ереване стартовала международная научная конференция, приуроченная 40-летию политики реформ и открытости Китая, организованная Научно-образовательным фондом "Нораванк".

Как отметил, открывая конференцию, посол Китая в Армении Тянь Эрлун, с момента начала реформ Китайская экономика зафиксировала прыжкообразный рост, укрепилась также совокупная мощь страны. По его словам, за последние 40 лет ВВП республики увеличилось в 30 раз, Китай стал крупнейшим производителем промтоваров, страной с наибольшим золотовалютным резервом. "Если в 1978 году доля ВВП на душу населения составляла 381 юань, то в 2017 году этот показатель достиг до $8 тысяч 800. 740 млн человек за последние 40 лет вышли из бедности, пополнив число людей со средним достатком. В Китае самый большой в мире средний слой, и этот показатель значительно увеличится к 2020 году",- заявил посол.

Он отметил, что за последние 40 лет Китай от замкнутой политики перешел к всесторонне открытой политике с выходом китайского капитала на международный рынок. "В настоящее время Пекин продвигает политику Шелкового и Морского шелкового пути, внося свой вклад в глобальные геополитические и экономические процессы",- отметил дипломат.

В качестве основ зафиксированного страной успеха посол назвал эффективную гармонизацию социализма с китайским опытом. "Мы также открыты для передового мирового опыта, но не слепого его перенятия, а приспособления к китайским реалиям. Наш успех был также обусловлен невероятной трудоспособностью китайского народа",- объяснил дипломат.

Он подчеркнул, что китайско-армянские дружественные отношения уходят корнями в эпоху шелкового пути. "Теперь же наши отношения характеризуются высоким уровнем взаимного доверия и динамикой развития. Китайский опыт реформ открывает новые возможности для наращивания двусторонних отношений",- резюмировал посол.

В свою очередь, профессор Института мировой экономики и политики Академии общественных наук КНР Сунн Хун заявил, что к концу 2018 года уровень ВВП Китая на душу населения составит уже $10 тысяч. "Китай стал второй величайшей экономикой мира, и процесс экономического роста продолжается",- отметил эксперт.

Далее он объяснил причины быстрого прогресса китайской экономики. "Первая причина в том, что Китай отказался от первоначальной модели социализма, основанной на 100% госсобственности, в пользу народной собственности, и второе - страна стала передовиком глобального производства",- отметил Хун, подчеркнув, что реформы были нацелена на обеспечение независимого развития страны и самодостаточной экономики. Но для этого, как отметил эксперт, нужны были передовые зарубежные технологии, для приобретения которых была необходима валюта, что на начальном этапе реформ было проблемой, поэтому государство пересмотрело политику закрытой экономики в пользу открытой. "Мы осознали, что социализм должен способствовать повышению благосостояния людей. С этой целью мы открыли наши рынки, были созданы совместные предприятия, свободные экономические зоны. Но это не означает, что Китай отказался от социалистической модели развития",- резюмировал Хун.