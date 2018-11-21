Среда, 21 Ноября 2018 14:55

АрмИнфо.Во время своего визита в Гегаркуникскую область и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян занимался предвыборной агитацией, что согласно всем принятым международным канонам является грубым злоупотреблением административного ресурса. Об этом говорится в заявлении Республиканской партии Армении, поступившем в АрмИнфо.

Авторы заявления, в частности, ссылаются на "Совместные руководящие принципы по предотвращению и реагированию на злоупотребления административного ресурса во время избирательного процесса", принятыми БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссией в 2016 году. <Согласно данному документу, злоупотребление административным ресурсом считается использование некоторыми партиями или кандидатами своего положения в обществе для получения необоснованного преимущества, а также для того, чтобы повлиять на результаты выборов>.

В докладе Венецианской комиссии 2013 года о "Злоупотреблении административными ресурсами во время избирательных процессов", а также в указанных выше принципах, отмечается, что "Предвыборный период является более широким периодом времени, чем он указан в национальном избирательном законодательстве". Он включает также период регистрации партий и кандидатов, говорится в заявлении РПА. В этом документе, в качестве примеров злоупотребления административным ресурсом отмечается использование официальных мероприятий в пропагандистских целях, или использование институциональных ресурсов.

В РПА отмечают, что Никол Пашинян осуществлял предвыборную агитацию, во время выполнения служебных обязанностей в рамках своего рабочего визита с использованием институциональных ресурсов. Мы призывам и.о. премьер-министра соблюдать все те каноны, которые зафиксированы в

международных документах и обеспечить равные возможности для всех сторон", - подчеркивается в заявлении РПА.

Отметим, что сегодня в парламенте Армении, в беседе с журналистами депутат от РПА Армен Ашотян также отметил, что Никол Пашинян злоупотребляет административным ресурсом. "Мы не спорим, и.о. Премьер-министра имеет полное право посещать регионы Армении, более того, это входит в его прямые обязанности. Однако, при этом, он не должен злоупотреблять административным ресурсом и осуществлять очевидную агитацию", - заключил Ашотян.