|Свитальский: Мы уверены, что эти выборы будут лучшими в своей истории за последний период
|И.о. премьер-министра: Никто не имеет права диктовать вам, кого выбирать, не давайте никому унижать вас взятками
|Пашинян: Выборы 9 декабря должны стать лучшими в истории Армении
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|Военные Азербайджана, Турции и Грузии обсуждают безопасность региональных проектов
|Никол Пашинян: Отныне граждане Армении ответственны за будущее своей страны
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|GBA удостоил ACBA-Credit Agricole Bank награды за лучший "Новый проект" - "Женщины в бизнесе"
|Около 5% россиян в поисках квалифицированной работы готовы переехать в Армению и Беларусь
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|И.о. главы МИД Армении рассказал главе ПАСЕ о подходах армянской стороны по урегулированию карабахского конфликта
|Зограб Мнацаканян и Дуня Миятович обсудили ситуацию с правами человека в Армении
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|Никол Пашинян: Наш предвыборный список не идеален
|Никол Пашинян: По моим сведениям, следствие по делу Александра Саргсяна продолжается
|И.о. премьер-министра: Мой сын служит также, как и все остальные рядовые
|Пашинян: Переговорный процесс по Карабаху должен стать достоянием широкой общественности
|Пашинян: Прежние власти Армении молчали о ситуации в ОДКБ, поскольку боялись, что пострадает их бизнес за рубежом
|В Азербайджане продолжается постановочный судебный процесс в отношении гражданина Армении Карена Казаряна
|Никол Пашинян: отношения Армении с Ираном не пострадают на фоне санкционной политики США
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|И.о. премьера: В деле с Самвелом Майрапетяном может быть выявлен очень крупный коррупционный перекресток
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|Beeline дополнил линейку тарифных планов "Смарт"
|Пашинян: Армения выполняет взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ в полном объеме, чего, к сожалению, нельзя сказать о наших партнерах
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АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Карена Григоряна послом РА в Египте (резиденция- Каир).
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, другим указом Саркисян отозвал Армена Мелконяна с поста посла РА в Египте, Эфиопии, Алжире и Ливии, а также постпреда РА в Лиге арабских государств.
|Свитальский: Мы уверены, что эти выборы будут лучшими в своей истории за последний период
|И.о. премьер-министра: Никто не имеет права диктовать вам, кого выбирать, не давайте никому унижать вас взятками
|Пашинян: Выборы 9 декабря должны стать лучшими в истории Армении
|Международная Рабочая группа по поиску без вести пропавших и заложников посетила Карабах
|Военные Азербайджана, Турции и Грузии обсуждают безопасность региональных проектов
|Никол Пашинян: Отныне граждане Армении ответственны за будущее своей страны
|Посол: Армяно-китайские отношения характеризуются высоким уровнем взаимного доверия и динамикой развития
|РПА: Никол Пашинян злоупотребляет административным ресурсом
|Назначен новый посол Армении в Египте
|В администрации президента РА отреагировали на публикации в СМИ о необходимости вмешательства Армена Саркисян в ситуацию вокруг поста Генсека ОДКБ
|И.о. министра: В течение двух-трех месяцев международные эксперты обнародуют итоги экологической экспертизы проекта разработки месторождения "Амулсар"
|GBA удостоил ACBA-Credit Agricole Bank награды за лучший "Новый проект" - "Женщины в бизнесе"
|Около 5% россиян в поисках квалифицированной работы готовы переехать в Армению и Беларусь
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено 41 уголовное дело о коррупционных злоупотреблениях в медучреждениях
|Мнацаканян и Ягланд обсудили вопросы сотрудничества РА-СЕ и карабахский конфликт
|Армения и СЕ обсуждают программу действий на 2019-2022 года
|И.о. главы МИД Армении рассказал главе ПАСЕ о подходах армянской стороны по урегулированию карабахского конфликта
|Зограб Мнацаканян и Дуня Миятович обсудили ситуацию с правами человека в Армении
|В московском Шереметьево самолет при взлете сбил гражданина Армении
|Бако Саакян в США провел переговоры с представителями партий "Гнчакян", "Рамкавар- Азатакан" и АРФ "Дашнакцутюн"
|В Ереване прошли армяно-немецкие консультации по вопросам двустороннего сотрудничества в оборонной сфере
|В двух учебных заведениях Ширакской области Армении выявлены факты коррупционных злоупотреблений
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го ноября
|Пашинян: После внеочередных парламентских выборов структура правительства Армении сильно изменится
|Арестованные по обвинению в квартирных кражах жители села Гагарино могут воспользоваться амнистией после вынесения приговора
|Пашинян: Мы раскроем правду для тех, кто муссирует вопрос сексуальных меньшинств в Армении, и они окажутся в неловком положении
|В Полиции Армении рассказали о деталях письма, направленного 6-ым отделом в редакцию интернет-портала Аysor
|Никол Пашинян: Наш предвыборный список не идеален
|Никол Пашинян: По моим сведениям, следствие по делу Александра Саргсяна продолжается
|И.о. премьер-министра: Мой сын служит также, как и все остальные рядовые
|Пашинян: Переговорный процесс по Карабаху должен стать достоянием широкой общественности
|Пашинян: Прежние власти Армении молчали о ситуации в ОДКБ, поскольку боялись, что пострадает их бизнес за рубежом
|В Азербайджане продолжается постановочный судебный процесс в отношении гражданина Армении Карена Казаряна
|Никол Пашинян: отношения Армении с Ираном не пострадают на фоне санкционной политики США
|Никол Пашинян: Армения должна понять является ли ОДКБ гарантом ее безопасности
|Гарник Бадалян назначен послом Армении в Туркменистане
|И.о. премьера: В деле с Самвелом Майрапетяном может быть выявлен очень крупный коррупционный перекресток
|Пашинян: По делам о злоупотреблениях в скором времени в бюджет будет возвращено 64 млрд драмов
|Beeline дополнил линейку тарифных планов "Смарт"
|Пашинян: Армения выполняет взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ в полном объеме, чего, к сожалению, нельзя сказать о наших партнерах
|Возобновлена застройка жилого здания “Берд”
|С 22 ноября температура воздуха в Армении повысится на 4-5 градусов
|Секретарь Совбеза Армении едет в Москву
|Никол Пашинян ознакомился с процессом ремонта школы Мартуни
|Никол Пашинян: Отношения между Арменией и Францией развиваются динамично
|Депутаты Госдумы будут наблюдать за ходом парламентских выборов в Армении
|Артак Зейналян: Слова <опозиция> и <вражда> впредь не должны восприниматься как синонимы
|Пашинян: Армения впредь не будет выступать в роли приспособленца, и с этим должны смириться наши международные партнеры
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 20 ноября
|Минюст в сотрудничестве с VivaCell-MTS запускают программу <Снижение коррупционных рисков в частном секторе>
|Делегация военной полиции МО Армении находится в Минске
|Рабочая группа главного военного клинического центра ВС Беларуси прибыла в Ереван
|Никол Пашинян: Оставьте избирателей в покое
|Дорога Степанцминда-Ларс открылась для пассажирского транспорта
|Тоноян предложил Афганистану обсудить возможности обучения афганских студентов в Армении
|Артур Ванецян: В ближайшее время СК выступит с разъяснениями по делу о прослушке
|Артак Зейналян и Клэр Мейтро обсудили ситуации вокруг плененного Карена Казаряна
|Пашинян: Вопросы, касающиеся Севана, для меня являются настолько же важными, как и карабахская проблема
|ACBA-Credit Agricole Bank подвел итоги марафона #myacbabank
|Новая смена войск Полиции Армении отправилась на боевое дежурство на армяно- азербайджанскую госграницу
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