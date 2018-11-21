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|И.о. главы МИД Армении рассказал главе ПАСЕ о подходах армянской стороны по урегулированию карабахского конфликта
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АрмИнфо.В администрации президента Армении отреагировали на публикации в СМИ о необходимости вмешательства Армена Саркисян в ситуацию, сложившуюся вокруг поста Генсека ОДКБ.
Согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо, президент Армении осуществляет свою деятельность в рамках полномочий и функций, наделенных Конституцией РА. "Тем же документом функции по осуществлению внешней политики закреплены за правительством РА. Тем не менее, при необходимости Армен Саркисян использует свой опыт и личные контакты для содействия решению внешнеполитических задач. А эта необходимость формируется по итогам консультаций между президентом и премьером", - говорится в сообщении пресс-службы президент РА.
Отметим, что после отзыва генсека ОДКБ Юрия Хачатурова президенты Казахстана и Беларуси высказался за досрочное прекращение полномочий Армении в качестве председательствующей в организации страны и передачи поста генсека по ротационному порядку Беларуси. И.о. премьера РА Никол Пашинян заявил, что потребует коллег объяснений на сей счет, так как по этому поводу были внутренние договоренности за закрытыми дверями. Окончательное решение должно быть вынесено 6 декабря в Санкт- Петербурге
|Свитальский: Мы уверены, что эти выборы будут лучшими в своей истории за последний период
|И.о. премьер-министра: Никто не имеет права диктовать вам, кого выбирать, не давайте никому унижать вас взятками
|Пашинян: Выборы 9 декабря должны стать лучшими в истории Армении
|Международная Рабочая группа по поиску без вести пропавших и заложников посетила Карабах
|Военные Азербайджана, Турции и Грузии обсуждают безопасность региональных проектов
|Никол Пашинян: Отныне граждане Армении ответственны за будущее своей страны
|Посол: Армяно-китайские отношения характеризуются высоким уровнем взаимного доверия и динамикой развития
|РПА: Никол Пашинян злоупотребляет административным ресурсом
|Назначен новый посол Армении в Египте
|В администрации президента РА отреагировали на публикации в СМИ о необходимости вмешательства Армена Саркисян в ситуацию вокруг поста Генсека ОДКБ
|И.о. министра: В течение двух-трех месяцев международные эксперты обнародуют итоги экологической экспертизы проекта разработки месторождения "Амулсар"
|GBA удостоил ACBA-Credit Agricole Bank награды за лучший "Новый проект" - "Женщины в бизнесе"
|Около 5% россиян в поисках квалифицированной работы готовы переехать в Армению и Беларусь
|В Генпрокуратуре Армении возбуждено 41 уголовное дело о коррупционных злоупотреблениях в медучреждениях
|Мнацаканян и Ягланд обсудили вопросы сотрудничества РА-СЕ и карабахский конфликт
|Армения и СЕ обсуждают программу действий на 2019-2022 года
|И.о. главы МИД Армении рассказал главе ПАСЕ о подходах армянской стороны по урегулированию карабахского конфликта
|Зограб Мнацаканян и Дуня Миятович обсудили ситуацию с правами человека в Армении
|В московском Шереметьево самолет при взлете сбил гражданина Армении
|Бако Саакян в США провел переговоры с представителями партий "Гнчакян", "Рамкавар- Азатакан" и АРФ "Дашнакцутюн"
|В Ереване прошли армяно-немецкие консультации по вопросам двустороннего сотрудничества в оборонной сфере
|В двух учебных заведениях Ширакской области Армении выявлены факты коррупционных злоупотреблений
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го ноября
|Пашинян: После внеочередных парламентских выборов структура правительства Армении сильно изменится
|Арестованные по обвинению в квартирных кражах жители села Гагарино могут воспользоваться амнистией после вынесения приговора
|Пашинян: Мы раскроем правду для тех, кто муссирует вопрос сексуальных меньшинств в Армении, и они окажутся в неловком положении
|В Полиции Армении рассказали о деталях письма, направленного 6-ым отделом в редакцию интернет-портала Аysor
|Никол Пашинян: Наш предвыборный список не идеален
|Никол Пашинян: По моим сведениям, следствие по делу Александра Саргсяна продолжается
|И.о. премьер-министра: Мой сын служит также, как и все остальные рядовые
|Пашинян: Переговорный процесс по Карабаху должен стать достоянием широкой общественности
|Пашинян: Прежние власти Армении молчали о ситуации в ОДКБ, поскольку боялись, что пострадает их бизнес за рубежом
|В Азербайджане продолжается постановочный судебный процесс в отношении гражданина Армении Карена Казаряна
|Никол Пашинян: отношения Армении с Ираном не пострадают на фоне санкционной политики США
|Никол Пашинян: Армения должна понять является ли ОДКБ гарантом ее безопасности
|Гарник Бадалян назначен послом Армении в Туркменистане
|И.о. премьера: В деле с Самвелом Майрапетяном может быть выявлен очень крупный коррупционный перекресток
|Пашинян: По делам о злоупотреблениях в скором времени в бюджет будет возвращено 64 млрд драмов
|Beeline дополнил линейку тарифных планов "Смарт"
|Пашинян: Армения выполняет взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ в полном объеме, чего, к сожалению, нельзя сказать о наших партнерах
|Возобновлена застройка жилого здания “Берд”
|С 22 ноября температура воздуха в Армении повысится на 4-5 градусов
|Секретарь Совбеза Армении едет в Москву
|Никол Пашинян ознакомился с процессом ремонта школы Мартуни
|Никол Пашинян: Отношения между Арменией и Францией развиваются динамично
|Депутаты Госдумы будут наблюдать за ходом парламентских выборов в Армении
|Артак Зейналян: Слова <опозиция> и <вражда> впредь не должны восприниматься как синонимы
|Пашинян: Армения впредь не будет выступать в роли приспособленца, и с этим должны смириться наши международные партнеры
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 20 ноября
|Минюст в сотрудничестве с VivaCell-MTS запускают программу <Снижение коррупционных рисков в частном секторе>
|Делегация военной полиции МО Армении находится в Минске
|Рабочая группа главного военного клинического центра ВС Беларуси прибыла в Ереван
|Никол Пашинян: Оставьте избирателей в покое
|Дорога Степанцминда-Ларс открылась для пассажирского транспорта
|Тоноян предложил Афганистану обсудить возможности обучения афганских студентов в Армении
|Артур Ванецян: В ближайшее время СК выступит с разъяснениями по делу о прослушке
|Артак Зейналян и Клэр Мейтро обсудили ситуации вокруг плененного Карена Казаряна
|Пашинян: Вопросы, касающиеся Севана, для меня являются настолько же важными, как и карабахская проблема
|ACBA-Credit Agricole Bank подвел итоги марафона #myacbabank
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