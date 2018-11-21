Среда, 21 Ноября 2018 14:50

АрмИнфо.В администрации президента Армении отреагировали на публикации в СМИ о необходимости вмешательства Армена Саркисян в ситуацию, сложившуюся вокруг поста Генсека ОДКБ.

Согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо, президент Армении осуществляет свою деятельность в рамках полномочий и функций, наделенных Конституцией РА. "Тем же документом функции по осуществлению внешней политики закреплены за правительством РА. Тем не менее, при необходимости Армен Саркисян использует свой опыт и личные контакты для содействия решению внешнеполитических задач. А эта необходимость формируется по итогам консультаций между президентом и премьером", - говорится в сообщении пресс-службы президент РА.

Отметим, что после отзыва генсека ОДКБ Юрия Хачатурова президенты Казахстана и Беларуси высказался за досрочное прекращение полномочий Армении в качестве председательствующей в организации страны и передачи поста генсека по ротационному порядку Беларуси. И.о. премьера РА Никол Пашинян заявил, что потребует коллег объяснений на сей счет, так как по этому поводу были внутренние договоренности за закрытыми дверями. Окончательное решение должно быть вынесено 6 декабря в Санкт- Петербурге