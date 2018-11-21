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 Среда, 21 Ноября 2018 14:43

В Казахстане будет создан IT-технопарк Альянса университетов Шёлкового пути

В Казахстане будет создан IT-технопарк Альянса университетов Шёлкового пути

АрмИнфо. Заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Жумагалиев посетил университеты Алматы в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан - 2020». В ходе встречи со студентами, преподавателями и профессорами вузов он обсудил развитие новых специальностей в области цифровых технологий, вопросы кибербезопасности, цифровизации и автоматизации процессов.

В ходе встречи ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби (КазНУ) Галимкаир Мутанов сообщил, что на базе Центра суперкомпьютерных и облачных вычислений отрабатываются технические условия по формированию международного IT-технопарка Альянса университетов Шёлкового пути, объединяющего более 130 вузов мира.  По его словам, IT-технопарк станет новым центром сотрудничества и притяжения инноваций в области образования, науки и техники.

Г. Мутанов также рассказал, что в рамках создания цифрового университета в автоматизацию деятельности вуза были внедрены облачные технологии, в управление инфраструктурой кампуса — Smart-технологии, а для формирования аналитической системы внедрены технологии Big Data.

«Мы сформировали интегрированную систему управления всеми бизнес-процессами университета - «E-кампус», которая обеспечивает его прозрачное и целостное эффективное функционирование. Благодаря информационной системе «Univer» сегодня прозрачны все учебные процессы (посещаемость, успеваемость, выставление оценок на занятиях и экзаменах), процедуры распределения вакантных образовательных грантов и мест в общежитиях. Внедрены новые методы и технологии оценки достижений студентов, которые снимают коррупционные риски в системе взаимоотношений «преподаватель-студент». На базе системы «Univer» реализуется проект «е-услуги», который позволяет быстро и качественно получить более 500 услуг по принципу «единого окна», среди которых медицинские, учебно-образовательные, социально-бытовые, eGov и др., - рассказал Г. Мутанов, отметив, что цифровые технологии активно внедряются и в работу приемной комиссии, так, например, иностранные студенты могут дистанционно зарегистрироваться и подать документы для поступления на сайте вуза.

Делегация во главе с А. Жумагалиевым также ознакомилась с деятельностью Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) по подготовке кадров и проектов в области IT. Гости посетили Центр по кибербезопасности, Центр мультимедийных технологий, офис Fircroft по трудоустройству студентов, а также специализированные лаборатории, созданные совместно с ведущими компаниями в области автоматизации и управления.

Это лаборатория Emerson — «Автоматизация процесса контроля промышленных систем», в которой представлены промышленные стенды системы управления давлением и температурой в нефтегазовой отрасли, лаборатория Siemens — Programmable Logic Controllers Lab, оснащенная промышленными контроллерами, лаборатория Академии информационных и сетевых технологий Huawei, а также лаборатории Казахстанской морской академии, оснащенные уникальным тренажерным оборудованием и симуляторами.

«Чтобы обеспечить потребность учебы по вопросам кибербезопасности мы начали сотрудничество с компанией Huawei и «Лабораторией Касперского», также заключили лицензионный договор с компанией PositiveTechnology, специализирующейся на разработке программного обеспечения в области информационной безопасности. В перспективе мы планируем открыть совместные лаборатории с такими компаниями как KMG Automation, Honeywell и Schneider-Electric», - сообщил ректор КБТУ Кенжебек Ибрашев. Среди реализованных проектов руководитель вуза отметил диспетчерский центр АО «НК «Казмунайгаз», который упрощает бизнес-процессы переработки, логистики и продажи нефтепродуктов, Системы диспетчерского управления, формирования и расчета балансов в АО «Усть-каменогорский титано-магниевый комбинат», которые позволят контролировать себестоимость, энергоэффективность и экологичность производства, а также Мастер-план «SmartCity Almaty», в рамках которого было исследовано более 70 предприятий Алматы по шести направлениям развития города на 2018-2021 годы. На основании исследования подготовлена 5-летняя программа развития мегаполиса.

В сопровождении руководства Алматинского университета энергетики и связи (АУЭС) вице-премьер осмотрел научные лаборатории и учебные кабинеты, пообщался с преподавателями и студентами университета. А Жумагалиев поинтересовался научными разработками студентов и магистрантов, реализованными в рамках программы «Цифровой Казахстан».

Ректор АУЭС Сауле Сагинтаева рассказала о научной деятельности, кадровом потенциале, проектах цифровизации, системах информационной безопасности, международном сотрудничестве по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и вовлечении студентов в проекты по ИКТ. «В учебном процессе вуза задействовано 80 лабораторий по ИКТ. За последние три года была произведена модернизация лабораторно-технической базы по IT-специальностям и дисциплинам, связанным с кибербезопасностью, на общую сумму более 100 млн тенге. К примеру, оборудование по волоконно-оптическим линиям связи и аппаратура оптического доступа GPON, аппаратно-программный комплекс для изучения принципов построения и исследования технологий инфокоммуникационных сетей с программным обеспечением WireShark, компьютеры последнего поколения i7 и многое другое. В этом учебном году запланировано приобретение лабораторно-учебного оборудования на 25 млн тенге для IT специальностей», - сообщила С. Сагинтаева.

Ректор АУЭС также сообщила, что в вузе успешно действуют Центр R&D, 10 научно-исследовательских лабораторий, институт повышения квалификации, региональная Академия CISCO по Центральной Азии и странам Балтии, Академия Oracle, региональная Академия Microsoft, инновационный центр «AUPET Innovation», бизнес-инкубатор, школа робототехники и 3D-принтинга.

В АУЭС студенты изучают информационные технологии в лабораториях, созданных совместно с известным вендором - «Лабораторией Касперского» и поставщиком оборудования для цифровизации крупных предприятий - «Торнадо».

Во время встречи с коллективом Satbayev University А. Жумагалиев ознакомился с научно-производственной базой дочерней организации университета – Институтом цифровой техники и технологий. Вице-премьер уделил особое внимание уникальным разработкам в области искусственного интеллекта и IT-решениям по обработке больших данных.

«На базе Satbayev University созданы лаборатории анализа Big Date, искусственного интеллекта, а также опытно-конструкторское бюро, позволяющие проводить исследования и конструкторские работы с учетом опыта мировых компаний. На сегодня разработанные нами продукты успешно применяются крупными казахстанскими и российскими компаниями из разных сфер деятельности: к примеру, в строительстве (анализ финансирования и освоения средств), в медицине (экспертиза импортируемых лекарств), в нефтяной сфере (оптимизация процессов бурения скважин, добычи и перекачки нефти) и др.», - рассказал ректор Satbayev University Искандер Бейсембетов.

В заключение рабочей поездки вице-премьер посетил Международный университет информационных технологий (МУИТ). А. Жумагалиеву была презентована 3D-лаборатория, которая занимается изучением графики, анимации, дизайна, создания 3D игр, мультфильмов и т.д., Центр олимпийской подготовки, где проводятся олимпиады по спортивному программированию среди школьников и студентов, а также ведется подготовка к республиканским и международным олимпиадам.

«Наш вуз активно участвует в реализации задач программы «Цифровой Казахстан – 2020». Так, в 2016 году мы открыли IITU Innovation, который стал центром студенческих стартап-проектов, в 2017 году были созданы лаборатория инноваций UNICEF, набор робототехники «Бозбала», приложения для оценки вождения, хакатон «Казахтелеком» - «Решения для Mail.kz», а также центр дистанционного и смарт-обучения. Под руководством молодых креативных преподавателей студенты воплощают свои идеи в прототипы. Например, умная остановка EcoStation, которая работает на солнечных батареях, имеет функцию зарядки девайсов и WiFi, служба оценки общественного транспорта Starbus, которая была успешно реализована в городской инфраструктуре, «бионическая рука» – протез, предназначенная для инвалидов III группы и выполняющая более 20 функций руки, и др.», - рассказал ректор МУИТ Дамир Шыныбеков. По его словам, основной фокус в работе вуза направлен на развитие инновационных технологий и государственно-частного партнерства, развитие науки в ИКТ-отрасли и робототехнике, а также реализацию стартап-проектов с дальнейшей коммерциализацией.

 

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