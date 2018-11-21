Среда, 21 Ноября 2018 14:08

АрмИнфо. На встрече с дипломатическим корпусом в Акорде глава казахстанского государства Нурсултан Назарбаев указал на главные принципы ведения внешнеполитической деятельности РК, передает корреспондент Zakon.kz.

"Казахстан выступает за развитие всестороннего диалога на основе следующих принципов: общей ответственности, коллективные действия. Лишь возобновив коммуникации между США, России, Китаем и ЕС, я уже говорил, мы можем обеспечить мир на нашей планете, решить проблему санкций и торговых войн. Этот принципиальный подход должен послужить отправной точкой для формирования нового миропорядка, дальнейшего мирного сосуществования стран и народов", - сказал он.

По его словам, Казахстан сегодня установил дипломатические отношения с 184 государствами и открыл 57 посольств.

"Сегодня у нас работает 98 посольств и представителей международных организаций. Мы и дальше будем продолжать многовекторную политику, мирную политику во внешней политике", - пообещал Президент. Также он добавил, что Казахстана развивает отношения как с соседними государствами, так и со всеми остальными.

"Также мы развиваем дружеские отношения в рамках Евразийского экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Недавно в Петропавловске мы провели форум межрегионального сотрудничества. Также были достигнуты договоренности с Китаем, мы и дальше будем развивать стратегическое партнерство с Китаем. Со своей стороны Казахстан проводит все меры. В июне в ходе официального визита в Пекин мы достигли политического, экономического сотрудничества, и дальше оно будет продолжаться", - подчеркнул он.

Касательно США глава государства напомнил о достигнутых договоренностях во время встречи с Дональдом Трампом.

"В январе я посетил с официальным визитом Вашингтон, в ходе переговоров с Дональдом Трампом мы достигли как раз договоренностей о расширении стратегического партнерства в 21 веке. Поэтапно все решается. Дальше мы экономическое сотрудничество будем укреплять. Министр торговли США недавно посетил Астану и эти все вопросы были детально рассмотрены", - отметил Назарбаев.

В то же время приоритетным для РК является и Центрально-Азиатский регион.

"Мы и дальше будет развивать экономическое благосостояние. Межрегиональную безопасность и стабильность. Также будет развивать исторические и культурные связи. В марте текущего года в Астане проведена первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, которая придала импульс межрегиональному сотрудничеству. Президенты стран региона в кратчайший срок провели двусторонние встречи. На сегодняшний день мы упразднили барьеры в двусторонней торговле. Узбекистан решил с соседями вопросы границы, то есть с Таджикистаном была вот эта ситуация, с Кыргызстаном данный вопрос тоже был урегулирован", - уточнил Президент РК.

Также, по его словам, растет доверие между соседними странами, оптимизированы транспортные отношения, открываются новые авиа- и ж/д-рейсы, проводятся бизнес- и региональные форумы, страны региона проводят активную работу.