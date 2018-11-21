Среда, 21 Ноября 2018 13:28

АрмИнфо.В течение ближайших двух-трех месяцев международными авторитетными экспертами будут обнародованы итоги экологической экспертизы проекта разработки месторождения "Амулсар". Об этом заявил и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян 21 ноября на пресс-конференции.

По словам Баграмяна, проект будет реализован только в том случае, если будет доказана его безопасность для водного бассейна страны

Отметим, что строительные работы в рамках Амулсарского проекта на сегодняшний день приостановлены. Поводом к этому послужили акции протеста экологических активистов, утверждающих, что задействование месторождения нанесут ущерб экологии г.Джермука.

Вместе с тем, инспекционный орган по недрам и охране природы приостановил разработку золотоносного месторождения Амулсар по причине выявления в данном районе занесенных в Красную книгу голубой гвоздики и бабочки "Аполлон". Одновременно, генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против компании "Лидиан Армения" за незаконные горные выработки. Впоследствии министерство охраны природы в результате проведенных исследований не выявило занесенных в Красную книгу гвоздик и бабочек. В то же время, согласно данным Министерства экономического развития и инвестиций РА, за 8 месяцев текущего года наибольшие объемы инвестиций пришли с Джерси ($38 млн), где зарегистрирована компания "Лидиан Интернешнл".

Накануне в ходе большой пресс-конференции и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, говоря о достижениях и неудачах своего кабмина, заявил, что главным провалом своего правительства считает политику в горнодобывающей сфере. "Наша политика, которая, тем не менее, исходит из национальных интересов, создает определенный негативный фон для инвестиционной политики", - заявил и.о. премьера, выразив уверенность, что данный фон будет вскоре устранен. В этом контексте, коснувшись Амулсарского проекта, Пашинян отметил, что по оценке международных экспертов, вопросы, поднимаемые правительством вокруг рудника Амулсар, легитимны. "Наш вопрос очень конкретен: есть ли угроза для вод Севана и Джермука? Если есть, значит предприятие должно быть закрыто. Если нет, то мы будем содействовать реализации проекта. Надеюсь, что по этому вопросу до весны мы сможем принять решение, основанное на фактах", - сказал он.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.