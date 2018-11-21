Среда, 21 Ноября 2018 13:27

АрмИнфо. The Global Banking Alliance for Women (GBA) удостоил ACBA-Credit Agricole Bank награды за лучший "Новый проект" - "Женщины в бизнесе". Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, награждение состоялось во время годового форума под слоганом "Перспективное развитие финансовых услуг для женщин".

ACBA-Credit Agricole Bank награжден за разработку и внедрение специальных пакетных финансовых решений для клиентов-женщин, которые банк представил в начале текущего года на мероприятии под девизом "Женщины в бизнесе".

Более подробно с условиями этих финансовых услуг для бизнес-вумен можно ознакомится на сайте банка по ссылке https://www.acba.am/hy/business/get-a-loan/WIB

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%. ACBA-Credit Agricole Bank по охвату филиальной сети входит в TOP-5, а по числу региональных филиалов удерживает 3-ю позицию. По основным балансовым показателям Банк удерживает позиции в TOP-5: общий капитал на 1 октября 2018г составил 63.5 млрд драмов (3 позиция), активы - 339.1 млрд (4 позиция), кредитный портфель - 225.4 млрд (4 позиция), общие обязательства - 275.6 млрд (4 позиция). 9 месяцев 2018г ACBA-Credit Agricole Bank завершил с чистой прибылью в

5.6 млрд драмов (3 позиция), нарастив ее в годовом разрезе на 24%.