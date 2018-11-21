Среда, 21 Ноября 2018 13:23

АрмИнфо.Около 5% россиян в поисках квалифицированной работы готовы переехать в Армению и Беларусь. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом Romir.

Результаты наших исследований показывают, что, несмотря на отсутствие острой проблемы безработицы, россияне испытывают беспокойство относительно своей профессиональной деятельности. Сейчас на рынке труда сложилась уникальная ситуация: какой бы конкурентной и востребованной ни была твоя профессия, необходимо постоянно совершенствоваться и обновлять багаж знаний. Иначе ты рискуешь выпасть из обоймы уже через 3 - 5 лет , - комментирует президент холдинга "Ромир" доктор социологических наук Андрей Милёхин. Тем не менее, опрос показал, что большинство россиян не стремится сменить место проживания ради новой работы. О том, что могли бы переехать в другой регион России или в другую страну СНГ ради карьерных перспектив, заявили только 23%.