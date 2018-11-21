Среда, 21 Ноября 2018 12:53

АрмИнфо.С января по 1 ноября 2018 году в следственных структурах подготовлен 51 материал о коррупционных злоупотреблениях в медучреждениях, по 41 возбуждены уголовные дела.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры, уголовные дела касаются присвоений при использовании должностного положения, хищений путем мошенничества при использовании должностного положения, подлога документов, очевидных преступных деяний при осуществлении должностных подлогов.

"В рамках расследуемых уголовных дел по признакам ст.178, ст.179, ст.314, ст.325 УК РА, в ходе предварительного следствия по 12 уголовным делам было собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения 20 лицам (по положению на 1 ноября). По предварительным расчетам, ущерб государству по вышеуказанным уголовным делам составил 551.464.501 драмов, из которых в ходе следствия было восстановлено 15.113.644 драм. Предпринимаются меры для полного восстановления ущерба", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.