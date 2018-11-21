Среда, 21 Ноября 2018 12:36

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Страсбурге и.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян и генеральный секретарь СЕ Торбьорн Ягланд в ходе встречи 20 ноября высоко оценили эффективное сотрудничество между РА и Советом Европы. Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов, связанных с деятельностью Армении в СЕ.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД, отметив важную роль СЕ в деле защиты демократии и прав человека, Мнацаканян подчеркнул, что предстоящий в следующем году 70-летний юбилей организации - хороший повод, чтобы подвести итоги достижений и наметить основные направления дальнейшей работы.

Собеседники обменялись мнениями об эффективности реализации действующей программы действий Армения-СЕ, а также осуществляемой работы по разработке новой программы. Говоря о вызовах, стоящих перед организацией, глава внешнеполитического ведомства Армении выразил полное содействие усилиям по протидействию им, с целью повышения эффективности деятельности организации и ее авторитета.

Вместе с тем, Мнацаканян выразил обеспокоенность в связи с политическими спекуляциями по ряду вопросов, связанных с СЕ, в частности, по тем, которые касаются продвижения европейских ценностей и защиты прав человека. Стороны обоюдно подчеркнули важность

сотрудничества по вышеуказным вопросам.

Говоря о предстоящих внеочередных парламентских выборах, и.о. министра подчеркнул, что проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов является приоритетом правительства Армении.

Мнацаканян представил Ягланду позицию и подходы Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подтвердив приверженность армянской стороны к исключительно мирному урегулированию проблемы в рамках Минской группы ОБСЕ.