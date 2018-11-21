Среда, 21 Ноября 2018 12:35

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Страсбурге и.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян, в рамках обсуждений программы действий СЕ в РА, провел переговоры с послами стран-доноров, заместителем генсека СЕ Габриэллой Баттаини-Драгони и Директором офиса генеральной дирекции по программам Совета Европы Вереной Тейлор.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, на встрече обсуждались проекты, реализованные в рамках программы действий на 2015-2018 гг, достигнутые результаты, а также вопросы, связанные с программой действий на 2019-2022 гг.

Мнацаканян с удовлетворением констатировал, что СЕ один из важнейших партнеров Армении на пути укрепления демократии и становления институтов гражданского общества, и правительсво привержено расширить и укрепить это взаимодействие.

При этом армянский министр подчеркнул необходимость точечного вовлечения Плана действий СЕ в сферы, имеющие важное значение для Армении.

В контексте последних внутриполитических процессов в Армении, Мнацаканян подчеркнул приверженность армянского правительства, на основе широкого общественного мандата, продолжить процесс реформ, направленных на установление в стране верховенства закона и укрепления правосудия, борьбу с коррупцией, предоставление равных возможностей в социальной и экономической сферах.