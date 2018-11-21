Среда, 21 Ноября 2018 12:32

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Страсбурге и.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян провел переговоры с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, на встрече стороны коснулись договоренностей, достигнутых в рамках визит комиссара в сентябре в Ереван и результатов, в этой связи отметив важность периодических встреч, которые позволяют обсуждать вопросы, связанные с состоянием прав человека в РА, а также перспектив взаимодействия и реализации совместных проектов в рамках мандата офиса комиссара по правам человека. На повестке встречи также были реформы, протекающие в Армении, законодательные изменения и мониторинг соблюдения прав человека.

Говоря о предстоящих внеочередных парламентских выборах в Армении, Мнацаканян заявил, что важный приоритет армянских властей - проведение справедливых и свободных выборов, соответствующих международным критериям.

Собеседники также коснулись усилий международного сообщества по предупреждению геноцидов и преступлений против человечности. В этом контексте Мнацаканян отметил важность внедрения механизмов по раннему предупреждению геноцидов. В центре внимания сторон также были консолидированное противостояние вызовам по укреплению демократии в Европе, а также предпринимаемые усилия по повышению эффективности деятельности СЕ.

Мнацаканян рассказал о подходах Армении по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув, что конфликт в первую очередь касается людей, чьи права и безопасность являются приоритетным.