Среда, 21 Ноября 2018 12:24

АрмИнфо. Сотрудники авиационной безопасности московского аэропорта Шереметьево накануне на летном поле обнаружили останки человека, которого сбил взлетающий самолет. <Экипаж пассажирского лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на ВПП во время разгона. Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях", - сообщил Интерфаксу собеседник в аэропорту.

Источник в экстренных службах сообщил, что погибший оказался гражданином Армении, депортированным из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. Как стало известно, им оказался молодой человек по имени Альберт Епремян. Он сбежал с перонного автобуса перед посадкой на рейс в Ереван. По дороге из Испании в Москву мужчина устроил дебош на борту самолета. "Мужчина вел себя в полете неадекватно. К борту пришлось вызывать правоохранителей. После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал", - сказал источник.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Наталья Федорова сообщила агентству, что следователи проводят проверку по факту гибели мужчины. "По факту смертельного травмирования 25-летнего мужчины на взлетной полосе в аэропорту Шереметьево проводится доследственная проверка", - сказала она. "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала она.