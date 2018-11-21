Среда, 21 Ноября 2018 10:49

АрмИнфо.Президент Арцаха Бако Саакян посетил резиденцию Западной епархии Киликийского католикосата Армянской Апостольcкой Церкви в США и встретился там с предводителем епархии архиепископом Мушегом Мартиросяном, членами центрального национального правления и епархиального совета, представителями местной армянской общины.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы НКР, в ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики, социально-экономического развития Арцаха, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, связей между Родиной и Диаспорой.

Саакян выразил признательность Западной епархии Киликийского Католикосата за особое отношение к Арцаху, высоко оценив ее роль в деле укрепления связей между Родиной и Диаспорой, решении общенациональных задач и сохранения армянской идентичности.

Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, генеральный консул Республики Армения в Лос-Анджелесе Армен Байбурдян и ряд должностных лиц.

В тот же день Саакян встретился с представителями центрального комитета и административного органа Социал-Демократической партии "Гнчакян" в Западной Америке, регионального правления партии "Рамкавар-Азатакан" в Западной Америке и Центрального комитета АРФ "Дашнакцутюн" в Западной Америке.

На встречах были обсуждены различные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики Арцаха, сотрудничества Арцаха с Диаспорой, региональных процессов. Глава государства назвал востребованными и полезными такие встречи, с удовлетворением отметив, что они стали традиционными