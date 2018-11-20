Вторник, 20 Ноября 2018 18:58

АрмИнфо.В двух учебных заведениях Ширакской области Армении выявлены факты коррупционных злоупотреблений, по которым прокуратура области возбудила уголовные дела.

В частности, как передает пресс-служба генеральной прокуратуры РА, было зафиксировано, что в 2014-2017 учебных годах в Гюмрийском отделении Армянского государственного экономического университета, студенты продолжали посещать занятия, несмотря на неудовлетворительные оценки. Было выяснено, что в течение указанного учебного периода 7 студентам было поставлены неудовлетворительные оценки, что было зафиксированы в их личных картах. Тем не менее, в мае 2016 и 2017 годов эти студенты получили дипломы об окончании вуза. Результаты расследований направлены в отделении полиции Муша города Гюмри.

Другое уголовное дело было возбуждено по итогам расследований в Гюмрийской школе N37. Здесь речь идет о даче взятки, получении взятки и посредничестве в получении взятки. В частности, один из жителей Гюмри проинформировал в полиции о том, что за отказ от сокращений в указанной школе он передавал в виде взятки половину своей заработной платы директору школы по требованию последнего. Было выяснено, что средства передавались через делопроизводителя школы.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

В целом, в течение 2018 года, по положению на 20 ноября, по итогам проверок в учебных заведениях Ширакской области возбуждено 19 уголовных дел, из которых по 18 продолжается предварительное следствие, а одно производство приостановлено. В рамках этих дел обвинения предъявлены 14 лицам, в том числе, одному проректору вуза, специалистам института, директорам заместителям директоров школ. В рамках этих дел возмещен материальный ущерб на сумму в 16.017.869 драмов.