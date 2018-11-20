﻿
 Вторник, 20 Ноября 2018 18:55

Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го ноября

Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го ноября

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 21 ноября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-13:00 жилые дома 2, 4, 10, 10/1, 27, 29/4, 29/5, 70/1, 70/2 на ул. Молдовакан, жилые дома 3, 5, 9, 11, 13, 36, 38/1 на пр. Гая,

жилые дома 1, 3, 11, 11/1 на ул. Тотовенца, жилые дома 2, 10, 12 на ул. Шопрона, жилые дома 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 на ул. Люксембург, жилые дома 3, 4, 6 на 1-ом переулке Люксембург, жилые дома 3, 5, 6 на 2-ом переулке Люксембург, жилые дома 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 2-ом переулке Шопрона; 4, 3, 5, 6, 7, 8 на 3-ем переулке, 4, 6 на 4-ом переулке, жилой дом 62 на ул. Гюрджяна, детский сад N 114 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) вo 2-ом Норкском массиве;

10:00-16:00 жилые дома 23/13, 52 на ул. Ленинградяна, улицы Ахтанака 5, 9, 10, улицы Тычины и Ахтанака; жилые дома 53, 55, 55А, 55Б, 57 на ул. Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом

Норкском массиве;

11:00-15:00 жилые дома 61, 63, 70 на ул. Авета Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 71, 75 на ул. Амбардзумяна, ООО "Айки-Сер", "Ост- Шин", <Рино", "Бостан", ЗАО "АйДжрнахагиц институт";

11:00-17:00 подъезды 7, 11 жилого дома 1 на пр. Комитаса, жилой дом 16 на пр. Азатутяна, подъезды 4, 5, 6 жилого дома 6 и жилой дом 4 на ул. Багратуняца, жилой дом 32 на ул. Манандяна, жилой дом 19 на ул. Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

собственные дома улиц Нерин Чарбаха 2, 3, собственные дома на 1-ой улице Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 3-ей улице Неркин Чарбаха  и собственные дома 1-ого переулка 3-ей улицы;

в Армавирской области:

11:00-15:00  частично село Варданашен;

в Араратской области:

10:00-15:00  частично село Айнтап; частично 3-ая улица города Масис;

10:30-16:00  жилые дома 156, 156А на ул. Атарбекяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00  частично села Шатин и Заритап;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Веон Армения", "Юком",

прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами); частично 8-ой микрорайон города Абовян, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 частично город Гавар; квартал "Ацарат", села Гандзак и Цахкашен, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16?:00 частично квартал Армпочты ("Айпост") села Ашоцк в Ашоцком регионе; село Нор Артик в Арагацорнской области;

в Тавушской области:

11:00-13:00  частично улица Камо в городе Дилижан;

в Сюникской области:

10:00-16:00 села Карчеван, Гудемнис, Курис, Вагравар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 улицы Мелика Оганджаняна и Зоравара Андраника в городе Мегри;

11:00-16:00  частично села Хнацах, Шинуайр и Лор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Ереване прошли армяно-немецкие консультации по вопросам двустороннего сотрудничества в оборонной сфереВ Ереване прошли армяно-немецкие консультации по вопросам двустороннего сотрудничества в оборонной сфере
В двух учебных заведениях Ширакской области Армении выявлены факты коррупционных злоупотребленийВ двух учебных заведениях Ширакской области Армении выявлены факты коррупционных злоупотреблений
Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го ноябряЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 21-го ноября
Пашинян: После внеочередных парламентских выборов структура правительства Армении сильно изменитсяПашинян: После внеочередных парламентских выборов структура правительства Армении сильно изменится
Арестованные по обвинению в квартирных кражах жители села Гагарино могут воспользоваться амнистией после вынесения приговораАрестованные по обвинению в квартирных кражах жители села Гагарино могут воспользоваться амнистией после вынесения приговора
Пашинян: Мы раскроем правду для тех, кто муссирует вопрос сексуальных меньшинств в Армении, и они окажутся в неловком положении Пашинян: Мы раскроем правду для тех, кто муссирует вопрос сексуальных меньшинств в Армении, и они окажутся в неловком положении
В Полиции Армении рассказали о деталях письма, направленного 6-ым отделом в редакцию интернет-портала АysorВ Полиции Армении рассказали о деталях письма, направленного 6-ым отделом в редакцию интернет-портала Аysor
Никол Пашинян: Наш предвыборный список не идеаленНикол Пашинян: Наш предвыборный список не идеален
Никол Пашинян: По моим сведениям, следствие по делу Александра Саргсяна продолжаетсяНикол Пашинян: По моим сведениям, следствие по делу Александра Саргсяна продолжается
И.о. премьер-министра: Мой сын служит также, как и все остальные рядовыеИ.о. премьер-министра: Мой сын служит также, как и все остальные рядовые
Пашинян: Переговорный процесс по Карабаху должен стать достоянием широкой общественностиПашинян: Переговорный процесс по Карабаху должен стать достоянием широкой общественности
Пашинян: Прежние власти Армении молчали о ситуации в ОДКБ, поскольку боялись, что пострадает их бизнес за рубежомПашинян: Прежние власти Армении молчали о ситуации в ОДКБ, поскольку боялись, что пострадает их бизнес за рубежом
В Азербайджане продолжается постановочный судебный процесс в отношении гражданина Армении Карена Казаряна
Никол Пашинян: отношения Армении с Ираном не пострадают на фоне санкционной политики СШАНикол Пашинян: отношения Армении с Ираном не пострадают на фоне санкционной политики США
Никол Пашинян: Армения должна понять является ли ОДКБ гарантом ее безопасностиНикол Пашинян: Армения должна понять является ли ОДКБ гарантом ее безопасности
Гарник Бадалян назначен послом Армении в ТуркменистанеГарник Бадалян назначен послом Армении в Туркменистане
И.о. премьера: В деле с Самвелом Майрапетяном может быть выявлен очень крупный коррупционный перекрестокИ.о. премьера: В деле с Самвелом Майрапетяном может быть выявлен очень крупный коррупционный перекресток
Пашинян: По делам о злоупотреблениях в скором времени в бюджет будет возвращено 64 млрд драмовПашинян: По делам о злоупотреблениях в скором времени в бюджет будет возвращено 64 млрд драмов
Beeline дополнил линейку тарифных планов Beeline дополнил линейку тарифных планов "Смарт"
Пашинян: Армения выполняет взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ в полном объеме, чего, к сожалению, нельзя сказать о наших партнерахПашинян: Армения выполняет взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ в полном объеме, чего, к сожалению, нельзя сказать о наших партнерах
Возобновлена застройка жилого здания “Берд”Возобновлена застройка жилого здания “Берд”
С 22 ноября температура воздуха в Армении повысится на 4-5 градусовС 22 ноября температура воздуха в Армении повысится на 4-5 градусов
Секретарь Совбеза Армении едет в МосквуСекретарь Совбеза Армении едет в Москву
Никол Пашинян ознакомился с процессом ремонта школы МартуниНикол Пашинян ознакомился с процессом ремонта школы Мартуни
Никол Пашинян: Отношения между Арменией и Францией развиваются динамичноНикол Пашинян: Отношения между Арменией и Францией развиваются динамично
Депутаты Госдумы будут наблюдать за ходом парламентских выборов в АрменииДепутаты Госдумы будут наблюдать за ходом парламентских выборов в Армении
Артак Зейналян: Слова <опозиция> и <вражда> впредь не должны восприниматься как синонимыАртак Зейналян: Слова <опозиция> и <вражда> впредь не должны восприниматься как синонимы
Пашинян: Армения впредь не будет выступать в роли приспособленца, и с этим должны смириться наши международные партнерыПашинян: Армения впредь не будет выступать в роли приспособленца, и с этим должны смириться наши международные партнеры
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 20 ноября
Минюст в сотрудничестве с VivaCell-MTS запускают программу <Снижение коррупционных рисков в частном секторе>Минюст в сотрудничестве с VivaCell-MTS запускают программу <Снижение коррупционных рисков в частном секторе>
Делегация военной полиции МО Армении находится в МинскеДелегация военной полиции МО Армении находится в Минске
Рабочая группа главного военного клинического центра ВС Беларуси прибыла в ЕреванРабочая группа главного военного клинического центра ВС Беларуси прибыла в Ереван
Никол Пашинян: Оставьте избирателей в покоеНикол Пашинян: Оставьте избирателей в покое
Дорога Степанцминда-Ларс открылась для пассажирского транспортаДорога Степанцминда-Ларс открылась для пассажирского транспорта
Тоноян предложил Афганистану обсудить возможности обучения афганских студентов в АрменииТоноян предложил Афганистану обсудить возможности обучения афганских студентов в Армении
Артур Ванецян: В ближайшее время СК выступит с разъяснениями по делу о прослушкеАртур Ванецян: В ближайшее время СК выступит с разъяснениями по делу о прослушке
Артак Зейналян и Клэр Мейтро обсудили ситуации вокруг плененного Карена КазарянаАртак Зейналян и Клэр Мейтро обсудили ситуации вокруг плененного Карена Казаряна
Пашинян: Вопросы, касающиеся Севана, для меня являются настолько же важными, как и карабахская проблемаПашинян: Вопросы, касающиеся Севана, для меня являются настолько же важными, как и карабахская проблема
ACBA-Credit Agricole Bank подвел итоги марафона #myacbabankACBA-Credit Agricole Bank подвел итоги марафона #myacbabank
Новая смена войск Полиции Армении отправилась на боевое дежурство на армяно- азербайджанскую госграницуНовая смена войск Полиции Армении отправилась на боевое дежурство на армяно- азербайджанскую госграницу
Беларусь и Азербайджан готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техникиБеларусь и Азербайджан готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники
Беларусь и Азербайджан приняли совместное заявление по КарабахуБеларусь и Азербайджан приняли совместное заявление по Карабаху
МККК о Карене Казаряне: Решение освободить и вернуть на родину задержанных лиц принадлежит сторонам нагорно-карабахского конфликтаМККК о Карене Казаряне: Решение освободить и вернуть на родину задержанных лиц принадлежит сторонам нагорно-карабахского конфликта
К новогодним праздникам Банк ВТБ (Армения) и страховая компания “РЕСО” предлагают своим клиентам страховой пакет «Безопасный отдых»К новогодним праздникам Банк ВТБ (Армения) и страховая компания “РЕСО” предлагают своим клиентам страховой пакет «Безопасный отдых»
Жирайр Сефилян предложил Бако Саакяну обсудить возможность смены власти в Арцахе без потрясенийЖирайр Сефилян предложил Бако Саакяну обсудить возможность смены власти в Арцахе без потрясений
Армен Рустамян: Предстоящие в Армении 9 декабря досрочные выборы в парламент не станут критерием демократии в странеАрмен Рустамян: Предстоящие в Армении 9 декабря досрочные выборы в парламент не станут критерием демократии в стране
Парламентские фракции считают, что Армении следует положить конец конфликтам в ОДКБПарламентские фракции считают, что Армении следует положить конец конфликтам в ОДКБ
Зограб Мнацаканян 20-21 ноября  с рабочим визитом посетит СтрасбургЗограб Мнацаканян 20-21 ноября  с рабочим визитом посетит Страсбург
Армянами Европы в ходе фонетона собрано  свыше 1,242 млн евроАрмянами Европы в ходе фонетона собрано  свыше 1,242 млн евро
Гарегин II об автокефалии Украинской церкви: Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквейГарегин II об автокефалии Украинской церкви: Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей
Никол Пашинян заверяет: На данном этапе революционной борьбы выполнены все обещанияНикол Пашинян заверяет: На данном этапе революционной борьбы выполнены все обещания
21 ноября будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении21 ноября будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении
Анкара разрешила 400 армянским большегрузным автомобилям ежегодно совершать грузоперевозки из порта ТрабзонаАнкара разрешила 400 армянским большегрузным автомобилям ежегодно совершать грузоперевозки из порта Трабзона
Отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс будет закрыт для проезда всех видов транспортных средств до 14:00 часов 19 ноябряОтрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс будет закрыт для проезда всех видов транспортных средств до 14:00 часов 19 ноября
Правительство Армении сегодня созывает внеочередное заседание кабминаПравительство Армении сегодня созывает внеочередное заседание кабмина
Политолог: Для Армении будет более приемлемо выполнение Семериковым полномочий Генсека ОДКБ, чем передача поста представителю другого государстваПолитолог: Для Армении будет более приемлемо выполнение Семериковым полномочий Генсека ОДКБ, чем передача поста представителю другого государства
Пашинян: Должность премьер-министра в новых реалиях - это не удовольствие, а ответственностьПашинян: Должность премьер-министра в новых реалиях - это не удовольствие, а ответственность
Делегация Полиции Армении приминает участие в 87-ой Генассамблее ИнтерполаДелегация Полиции Армении приминает участие в 87-ой Генассамблее Интерпола
Армения и Италия обсудили вопросы сотрудничестваАрмения и Италия обсудили вопросы сотрудничества
Бако Саакян в Лос-Анджелесе провел встречи с представителями армянской общиныБако Саакян в Лос-Анджелесе провел встречи с представителями армянской общины



Интервью
Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народовБолот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народов
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и АзербайджаномАриэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущееЖирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа СаргсянаОтветы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических силТеван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских силСтепан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбеженАвигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологическиеЗардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки КочарянаОванес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детейЗорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровнеВаагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в АзербайджанеДля достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”Карапет  Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
Александр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативностьАлександр  Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
Арсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношенийАрсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогичноАшот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущегоМане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в АрменииЭдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталосьЭдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   
Ахмет Ярлыкапов:  Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высокАхмет Ярлыкапов:  Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке  Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке  
Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часовАндрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса АрменииДан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
Комментируемые
При правительстве Армении создается банк кадровПри правительстве Армении создается банк кадров
Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по КрымуАрмения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
Спецдокладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторожденияСпецдокладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причинСтепанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошломПосол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of MindsАрмен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
Активисты гражданского движения во имя  спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу ПашинянуАктивисты гражданского движения во имя  спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
В центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТВ центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТ
Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней властиЕркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графикеВ Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в АрменииОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
Мхитар Аветисян: Деятельность Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризисБолтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщиныСледственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликтаБаку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправкиБолтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентомВаге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса АрцахаПашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к нимРПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принциповПосол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен НерсисянНовым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
Миллз: У демократии в Армении блестящее будущееМиллз: У демократии в Армении блестящее будущее
Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцидМакрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусораАйк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себяГагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулированияМосква приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
Поиск по дням

2013 , 2014