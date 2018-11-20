Вторник, 20 Ноября 2018 18:55

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 21 ноября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-13:00 жилые дома 2, 4, 10, 10/1, 27, 29/4, 29/5, 70/1, 70/2 на ул. Молдовакан, жилые дома 3, 5, 9, 11, 13, 36, 38/1 на пр. Гая,

жилые дома 1, 3, 11, 11/1 на ул. Тотовенца, жилые дома 2, 10, 12 на ул. Шопрона, жилые дома 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 на ул. Люксембург, жилые дома 3, 4, 6 на 1-ом переулке Люксембург, жилые дома 3, 5, 6 на 2-ом переулке Люксембург, жилые дома 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 2-ом переулке Шопрона; 4, 3, 5, 6, 7, 8 на 3-ем переулке, 4, 6 на 4-ом переулке, жилой дом 62 на ул. Гюрджяна, детский сад N 114 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) вo 2-ом Норкском массиве;

10:00-16:00 жилые дома 23/13, 52 на ул. Ленинградяна, улицы Ахтанака 5, 9, 10, улицы Тычины и Ахтанака; жилые дома 53, 55, 55А, 55Б, 57 на ул. Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом

Норкском массиве;

11:00-15:00 жилые дома 61, 63, 70 на ул. Авета Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 71, 75 на ул. Амбардзумяна, ООО "Айки-Сер", "Ост- Шин", <Рино", "Бостан", ЗАО "АйДжрнахагиц институт";

11:00-17:00 подъезды 7, 11 жилого дома 1 на пр. Комитаса, жилой дом 16 на пр. Азатутяна, подъезды 4, 5, 6 жилого дома 6 и жилой дом 4 на ул. Багратуняца, жилой дом 32 на ул. Манандяна, жилой дом 19 на ул. Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

собственные дома улиц Нерин Чарбаха 2, 3, собственные дома на 1-ой улице Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 3-ей улице Неркин Чарбаха и собственные дома 1-ого переулка 3-ей улицы;

в Армавирской области:

11:00-15:00 частично село Варданашен;

в Араратской области:

10:00-15:00 частично село Айнтап; частично 3-ая улица города Масис;

10:30-16:00 жилые дома 156, 156А на ул. Атарбекяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично села Шатин и Заритап;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Веон Армения", "Юком",

прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами); частично 8-ой микрорайон города Абовян, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 частично город Гавар; квартал "Ацарат", села Гандзак и Цахкашен, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16?:00 частично квартал Армпочты ("Айпост") села Ашоцк в Ашоцком регионе; село Нор Артик в Арагацорнской области;

в Тавушской области:

11:00-13:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

в Сюникской области:

10:00-16:00 села Карчеван, Гудемнис, Курис, Вагравар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 улицы Мелика Оганджаняна и Зоравара Андраника в городе Мегри;

11:00-16:00 частично села Хнацах, Шинуайр и Лор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.