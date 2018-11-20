Вторник, 20 Ноября 2018 18:53

АрмИнфо. После внеочередных парламентских выборов структура правительства Армении сильно изменится. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 20 ноября на пресс-конференции.

По словам Пашиняна, как минимум, на 5 сократится число министерств, что в свою очередь, предполагает сокращение числа рабочих мест. "Но эти люди, могут заняться предпринимательством, найти более достойную работу, нежели за 80 тысяч работать в госаппарате",- заявил и.о. премьера.

Касаясь критики в адрес правительства, он заметил, что здесь есть и объективные и субъективные моменты: "Есть люди, которые устроившись в Правительстве стали решать вопросы своих друзей и родственников, но они были моим указом освобождены с должности, сейчас их нет в списке, и они ссылаются на то, что в стране нет демократии", - заключил премьер-министр, подчеркнув, что будет беспощаден к любым просчетам своей команды, особенно, если речь зайдет о коррупционных рисках. Он также заявил, что не всегда доволен своей работой. "Я никогда до конца не остаюсь довольным своей работой",- заявил Пашинян.

В то же время, он заметил, что наряду со справедливой критикой нередко есть и несправедливая. "К примеру, команда бывших властей, большая часть который еле-еле изучила грамоту, обвиняет наших министров в безграмотности, высмеивают их, насмехаются над банальными опечатками и оговорками. Но, кто они такие, чтобы насмехаться над кандидатами наук, над специалистами, достигшими в свои молодые годы очень многого в своей сфере",- заявил Пашинян, приведя в пример антикампанию в отношении министра здравоохранения Арсена Торосяна.

"Вы знаете, почему развернулась эта кампания, потому, что он посмел посягнуть на "святое" - отца зятя третьего президента Сержа Саргсяна Микаела Минасяна. Меж тем, то, что творилось в медцентре, возглавляемом Ара Минасяном, было просто недопустимым, поэтому Арсен Торосян стал мишенью медиамагната Микаэла Минасяна. А это произошло потому, что мы не стали отбирать СМИ у бывших властей после нашего прихода к власти, мы не стали заниматься переделом имущества, и это ответ на нашу толерантность, но мы не намерены делать этого и в будущем",- резюмировал Пашинян.