Вторник, 20 Ноября 2018 18:52

АрмИнфо. Заместитель министра юстиции РА Сурен Крмоян 20 ноября принял жителей села Гагарино и зашитников их интересов. перекрывших с двух сторон автодорогу Ереван-Севан.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции РА, жители перекрыли с двух сторон автомобильную дорогу Ереван-Севан, протестуя против

ареста восьмерых лиц, проходящих по одному делу. Протестующие жаловались на необоснованные, с их точки зрения, затягивания судебных заседаний, отказом суда удовлетворить ходатайство защиты об изменении меры пресечения с ареста на залог и др.

Заместитель министра юстиции представил полномочия Министерства юстиции, возможности содействия. Он отметил, что на этапе предварительного следствия исполнительная власть не имеет каких-либо полномочий на какое-либо вмешательство. В то же время, замминистра проинформировал, что согласно предварительному изучению данных обвинительных заключений, арестованные лица после вступления приговора в силу будут амнистированы.

Сурен Крмоян привал родственников арестованных лиц действовать исключительно в правовом поле и не прибегать к крайним мерам.

Отметим, что жители села Гагарино с утра 20 ноября с двух сторон перекрыли автодорогу Ереван Севан. Протестующие грозились даже

самосожжением, требуя встречи с министром юстиции Артаком Зейналяном, поскольку их протест направлен против полиции и следственных органов. На место происшествия прибыли полицейские. Прокуратура обвиняет арестованных лиц в совершении квартирных краж, однако участники акции протеста утверждают, что ничего подобного не было. По их словам, за всем этим стоит начальник отделения уголовного розыска Армавирского отдела Полиции и несколько сотрудников правоохранительной системы данного региона. Позднее стало известно, что Зейналяну доложили о сложившейся ситуации и он поручил своему заместителю принять участников акции. В настоящее время дорога открыта.