Вторник, 20 Ноября 2018 18:49

АрмИнфо. "После революции в обществе активно муссируются всякие "теории заговора" о том, что ее организовали экс-президент Серж Саргсян и его зять Микаэл Минасян, так вот, все те, кто так считает просто не уважают наш народ, те сотни тысяч людей, которые в течение нескольких месяцев участвовали в акциях протеста и достигли победы",- заявил сегодня на пресс-конференции и.о. премьера Никол Пашинян.

Он также коснулся других обвинений в свой адрес и в адрес своей политической команды:"Теперь стали спекулировать вопросом сексуальных меньшинств, спрашивается, эти люди родились после революции, их не существовало при прошлых властях? Те, кто нас обвиняют в пособничестве ЛГБТ-сообществу, пускай ответят на один вопрос - что мы должны сделать с гражданином РА, который заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации? Мы должны изгнать его, убить, четвертовать? Пусть ответят на этот вопрос",- заявил он, напомнив, что в период правления той же РПА муссировался список тех членов правительства, которые имели нетрадиционную сексуальную ориентацию. "Почему-то эти люди, которые сегодня так громогласно говорят об этой проблеме, тогда молчали, и не финансировали различные акции протеста, как это делают сейчас. Если эти люди хотят правды, то мы ее откроем до конца, и они окажутся в очень неловком положении",- заявил Пашинян.

Касаясь других обвинений, относительно того, что, якобы, новое правительство поощряет антицерквоные акции протеста, Пашинян заявил, что если бы это было так, то эти акции продолжались бы по сей день. "Мы сделали все, чтобы прекратить и предотвратить их. Но, давайте быть честными, почему вспыхнули эти акции? Это проявление настроений общества к священнослужителям, которое во многом продиктовано их действиями",- заметил и.о. премьера.

Что касается того, почему правительство отклонило законопроект о предоставлении Католикосу всех армян госохраны, Пашинян отметил, что РПА внесло соответствующие поправки в закон о высокопоставленных должностных лицах. "Католикос не является должностным лицом. И кроме того, не думаю, что очень почетно наделять госохраной Католикоса страны, 90% населения которой являются последователями Армянской Апостольской церкви",- отметил он.