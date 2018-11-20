Вторник, 20 Ноября 2018 18:47

АрмИнфо.В Полиции Армении рассказали о деталях письма, направленного 6-ым отделом (Главное управление по борьбе с организованной преступностью) в редакцию интернет-портала Аysor.

Так, заместитель начальника управления по связям с общественностью Полиции Армении Эдгар Джаноян в беседе с корреспондентом АрмИнфо проинформировал, что сотрудники 6-ого отдела полиции РА, явились в редакцию и передали уведомительное письмо, с просьбой предоставить видеозаписи "интервью" с предпринимателем Сильвой Амбарцумян для его полного изучения, на основе заявления лица, которое указало в качестве источника этот портал.

"В ответ портал проинформировал, что это было не интервью, а пресс-конференция, на которой присутствовали и представители других СМИ", - отметил Джаноян.

Ранее, "Айсор" сообщил, что представители 6-ого отдела Полиции РА посетили их редакцию и вручили письмо, в котором требовали предоставить запись интервью с Сильвой Амбарцумян от 02.11.2018.

В свою очередь в редакции подчеркнули, что в этот день Амбарцумян давала пресс- конференцию, на которой были представители ряда других СМИ, и запись доступна в поисковике google. В Аysor.am также сообщили, что поскольку сотрудники полиции находились в редакции, они им передали запись с пресс-конференции.

Отметим, что на этой пресс-конференции Амбарцумян сделала сенсационные заявления о том, что в течение лет подкупала ряд высокопоставленных должностных лиц Армении, в том числе второго и третьего президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Офис Кочаряна подал в суд на Амбарцумян, офис Саргсяна пока не выступил с комментариями.