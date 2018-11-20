Вторник, 20 Ноября 2018 18:44

АрмИнфо. В списке блока "Мой шаг" есть и экономисты, и юристы, часть представителей списка не имели отношения к большой политике. Об этом 20 ноября во время пресс-конференции заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

На вопрос, почему он не сделал список более широким в охвате, в который были бы включены наилучшие специалисты из различных сфер, Пашинян заявил: "Если мы включим лучших экономистов и юристов, то потом может выясниться, что каждый из них, как и подобает лучшим имеет свое видение по решению тех или иных вопросов, которые не совпадают с нашей позицией. И через 6 месяцев придется проводить новые выборы", - отметил и.о. премьер-министра.

Пашинян также отметил, что важно иметь политическую стабильность. "Я не говорю, что наш список идеален, однако, надеюсь, что лучшие экономисты и юристы смогут участвовать в процессе госуправления. Все не начинается и не заканчивается парламентом, есть многие другие структуры", - подчеркнул он.

При этом Пашинян заметил. что было время, когда он просил людей войти в возглавляемый им пропорциональный список, но они отказывались.