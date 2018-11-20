Вторник, 20 Ноября 2018 18:27

АрмИнфо.Политическая и международная ситуации оказывает огромное воздействие на уголовные дела. Об этом 20 ноября на пресс- конференции заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Относительно того, на каком этапе сейчас находится дело брата третьего президента Армении Сержа Саргсяна Александра Саргсяна, и.о. премьер-министра заявил, что, по его сведениям следствие продолжается. "Я уверен, что все крупные суммы будут возвращены в бюджет", - подчеркнул Пашинян.

Что касается депутата, который обвиняется во взяточничестве в крупном размере, Пашинян заявил, что на него пока пришла только половина уличительной документации.

Отметим, что во время своего выступления в Национальном Собрании Армении 24 октября и.о. премьер-министра Ниол Пашинян заявил, что в отношении одного из депутатов парламенте есть дело, и все факты по нему уже полностью доказаны, и сталось только дождаться официального ответа по данному делу.