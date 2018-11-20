Вторник, 20 Ноября 2018 18:26

АрмИнфо. Я неоднократно бывал на передовой и пробовал то, чем кормят наших солдат, данная пища ужасна. Об этом 20 ноября на пресс- конференции заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что новое правительство занимается данным вопросом. Он также заявил, что самым печальным для родителей являются письма детей, в которых те просят прислать нормальную еду.

На вопрос, бывали ли случаи, чтобы во время премьерства Пашиняна от армии освобождались дети высокопоставленных чиновников, последний заметил: "Было бы странно, если бы после революции, тот или иной чиновник смог бы освобождать своего сына от армии. Конечно же, подобных случаев не было. Бывают случаи, когда возникают какие-то вопросы, связанные со службой", - подчеркнул и.о. премьер-министра.

Он также заметил, что сейчас на службе в армии находятся сыновья многих высокопоставленных чиновников, в том числе и сын самого Пашиняна. "Писали, что мой сын живет на квартире в Степанакерте, еще хорошо, что не отмечали, что мы построили для него особняк. Я считаю неприемлемым распространение таких информаций, так как даже авторы данных информаций знают, что они не соответствуют действительности",

- подчеркнул он.

Пашинян заявил, что его сын служит в военной части и живет жизнью обычного рядового. "Он на все 100% выполняет все те обязанности, которые выполнят другие рядовые. Более того, были предусмотрены процедуры, что он должен был на некоторое время перевестись в учебную военную часть, я попросил, чтобы он не покидал места службы. Так как осознавал, что если он на несколько месяцев вернется на службу в Армению, какой резонанс это вызовет. Все скажут, что его служба в НКР было просто шоу", - подчеркнул и.о. премьер-министра.

Касаясь основ своего освобождения от армии, Пашинян вновь объяснил, что это было в соответствии с принятым в 1991 году законом о военной службе, согласно которому, третий сын освобождался от службы, если два старших брата отслужили.