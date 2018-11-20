Вторник, 20 Ноября 2018 17:09

АрмИнфо. В Ереване состоялась ежегодная неформальная встреча посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева с главными редакторами ведущих армянских СМИ.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с Евразийской интеграцией и вызовами, стоящими перед партнерам, а также участие армянских СМИ в освещении международных событий на территории Казахстана.

В начале встречи Уразаев представил детали председательства Казахстана в Совбезе ООН, приоритетах и задачах, рассказал об элементах международной деятельности страны, акцентировал внимание на центрально-азиатской повестке республики, о предпринимаемых совместных усилиях на афганском треке, а также об усилиях в борьбе с терроризмом.

При этом дипломат подчеркнул, что в Казахстане придают важное значение и другим инструментам, позволяющим укреплять взаимодействие. В этом контексте Уразаев подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между Арменией и Казахстаном не только в рамках Евразийского экономического союза, но и в рамках других международных структур, в том числе и ПА ОБСЕ, ПА СЕ, ООН. "Необходимо осуществлять шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества, которое находится на достаточно низком уровне. Однако, полагаю, что до тех пор, пока не решены региональные логистические вопросы не удастся в полной мере использовать существующий потенциал в наших отношениях", - сказал дипломат, добавив, что Казахстан позиционирует себя в качестве транзитного государства, и открывает максимальные конкурентные возможности для взаимодействия как в рамках ЕАЭС, так и вне организации.

В рамках встречи участниками были подняты актуальные вопросы как армяно- казахстанской двусторонней повестки, так и проблемы и задачи в рамках интеграционных проектов, участниками которых являются два государства. Были предложены новые перспективные направления для взаимодействия, выявлены проблемные вопросы, в двусторонних и многосторонних форматах, нуждающиеся в устранении, подведены итоги ушедшего года.