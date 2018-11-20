Вторник, 20 Ноября 2018 16:44

АрмИнфо. Относительная стабильность на передовой в зоне карабахского конфликта является результатом договоренностей, достигнутых в Душанбе между мной и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а не оперативной связи между странами. Об этом заявил и.о.премьера РА Никол Пашинян.

При этом он подчеркнул, что оперативная связь действует и благодаря ей стороны обмениваются информацией по мере необходимости. Касаясь переговорного процесса, Пашинян заявил, что он должен быть достоянием широких слоев общественности. "Раньше о переговорах информировался ограниченный круг людей. Эта стратегия должна быть пересмотрена, общество должно быть информировано о переговорном процессе",- резюмировал он.