Вторник, 20 Ноября 2018 16:42

АрмИнфо. Армения поднимает вопрос не только об изменениях в уставе ОДКБ, но и об изменении устоявшейся в организации практики. Об этом на пресс- конференции заявил и.о. премьера РА Никол Пашинян.

Пашинян вновь подверг критике тот факт, что президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл детали закрытой встречи глав ОДКБ послу страны, не только не являющейся членом организации, но и враждующей с одним из государств-членов.

Пашинян также посчитал неприемлемым оружейные сделки Минска и Баку. "Это устоявшаяся внутри ОДКБ практика не приемлема, и она подлежит изменению. Мы поднимем вопрос об изменении устава организации, если поймем, что корень проблем упирается в него. Но мы, в первую очередь, должны прояснить наши отношения с партнерами. А то получается, что страна-член ОДКБ вооружает другую страну, не являющуюся членом организации, которая воюет с государством-членом, угрожает атаковать ее столицу. Что же получается, что наш партнер по ОДКБ помогает враждующей с нами стране завоевать нашу столицу?",- задался вопросом Пашинян.

По его словам, если прежние власти Армении молча наблюдали за таким развитием ситуации, нынешние не намерены смириться с этим: "Мы потребуем объяснений и получим их". Касаясь того, почему прежние власти молчали на сей счет, Пашинян объяснил это так: "Они думали, что если заговорят, то пострадают их бизнесы в той или иной стране. Но в Армении к власти пришли новые силы, которые не имеют никаких бизнесов и которые не намерены молчать",- резюмировал и.о. премьера.