Вторник, 20 Ноября 2018 15:25

АрмИнфо. Постановочный судебный процесс в отношении гражданина Армении Карена Казаряна, попавшего в азербайджанский плен продолжается.

Так, в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Керамета Алиева продолжается суд над Казаряном, которого в Азербайджане представляют в качестве "диверсанта".

Казаряну предъявлены обвинения по статьям: 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство на национальной почве), 29,120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.11 (покушение на убийство в связи с разбоем, вымогательством и терроризмом), 29,120.2.5 (покушение на убийство в корыстных целях или по заказу), 29,120.2.1 (покушение на убийство, совершенное группой лиц), 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц), 214-3.1 (учение в целях терроризма), 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия), 29,282,1 (попытка провокации), 228.1 (незаконное ношение огнестрельного оружия), 276 (шпионаж) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) Уголовного кодекса АР.

Напомним, что Карен Казарян 15 июля оказался на территории Азербайджана. Азербайджанская сторона заявила о "предотвращении попытки диверсионного проникновения", а также о пленении военнослужащего Карена Казаряна (1984 г.р.). Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Карен Казарян не служит и никогда не служил в армии. Тем не менее, это не помешало Азербайджану объявить Казаряна "диверсантом" и начать суд.

Судебный процесс стартовал 6 ноября в Гяндже. Казарян обвиняется в преступлении против жизни и здоровья, преступлении в сфере экономической деятельности, преступлении против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступлении против порядка управления. Судебный процесс в отношение Казаряна вызвал негодование родных Казаряна. В этой связи 17-18 ноября родные Казаряна, а также его односельчане перекрыли дорогу, требуя от властей вернуть Карена Казаряна из азербайджанского плена.

И.о. премьер министра Армении Никол Пашинян в ходе сегодняшней встречи с журналистами коснувшись этого вопроса заявил, что готов встретиться с родственниками находящегося в азербайджанском плену жителя тавушского села Бердаван Карена Казаряна. Он сказал, что получил обращение от родственников Казаряна с просьбой о встрече и распорядился ее организовать. "Моя жена дважды посещала семью. Никогда вопрос не оставался вне внимания. Но проведенная на днях акция вызывает вопросы - против кого она направлена? Если против властей Азербайджана, то зачем понадобилось перекрывать дорогу, закрытие которой вообще одна из стратегических целей Азербайджана? Если против нас, потому, что считают, будто недостаточно внимания уделено проблеме, то почему жена премьера дважды посещала семью, и был ли такой прецедент, когда семье, оказавшейся в подобной ситуации, уделяется такое внимание? Если речь о том, что Армения должна увеличить усилия, то надо понимать, должен ли процесс соответствовать интересам Армении, или можно требовать решения вопроса любой ценой, и все равно, как общество отнесется и какой будет оценка? Это непростые вопросы", - отметил Пашинян, напомнив, что в Азербайджане находится еще один гражданин Армении Завен Карапетян (официальное сообщение о пленение датируется июлем 2017 г). "Почему из-за него не перекрывают дороги? Потому, что он сирота? Этой логикой руководствуемся?", - вопрошал Пашинян.

И.о. премьер-министра отметил, что азербайджанская сторона предлагает менять <всех на всех>. <Мы должны пойти на это? А мы спросили семей убитых. Во время террористического проникновения Гасана Гасанова, Дильхама Аскерова (приговорен к пожизненному заключению судом НКР) и Шахбаза Гулиева (приговорен к 20 годам лишения свободы судом НКР) были убиты два человека, в том числе 18-летний юноша. То есть, возвратить Азербайджану двоих Рамилей Сафаровых? Понимаю и с уважением отношусь к трагедии семьи Казарянов. Но говорю прямо - перекрывать дорогу в Грузию мне непонятно. То есть, есть что-то, что мы могли сделать и не сделали? Это неправильное понимание ситуации. Премьер и правительство обязаны одинаково думать об обоих>, - подчеркнул Пашинян.