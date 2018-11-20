Вторник, 20 Ноября 2018 15:10

АрмИнфо. Взаимоотношения с Ираном на фоне санкционной политики США не будут пересмотрены, и мы надеемся, что американские партнеры с пониманием отнесутся к этому. Об этом 20-го ноября, отвечая на вопрос АрмИнфо, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, отношения с Ираном строятся на основе понимания того, что ИРИ является соседней страной для Армении. В связи с этим, как указал и.о. премьер- министра, позиция правительства Армении состоит в том, что хорошие отношения с Ираном являются объективной необходимостью. "Именно в рамках данной логики Армения строит отношения как с Ираном, так и Грузией",- отметил Пашинян. В данном контексте, по его словам, РА собирается повысить уровень отношений с соседней страной и наладить более тесное сотрудничество. "Надеемся, что партнеры из США с пониманием отнесутся к позиции РА", - заявил он.

Что касается возможности заморозить банковские счета граждан ИРИ в РА, то, как пояснил Пашинян, банки являются частными организациями, и Кабмин не уполномочен диктовать им условия работы со своими клиентами.

Отметим, что межведомственная экспертная группа Госсекретариата и казначейства США 15-16 ноября посетила Ереван с целью изучения санкционной политики, направленной против Ирана, с армянскими коллегами из правительства и бизнес-кругов. Как сообщили в посольстве США в РА, путем подобных визитов для государств мира уточняется и поясняется американская санкционная политика по отношению к Ирану. Согласно информации, делегация подчеркнула усилия США, направленные на изменение отрицательной линии поведения иранского режима, путем максимального экономического и дипломатического давления, в то же время, отметив сферы сотрудничества с такими странами-партнерами, как Армения.