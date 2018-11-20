Вторник, 20 Ноября 2018 14:45

АрмИнфо.Вопрос с новым Генсеком ОДКБ не самый существенный, на кону стоят гораздо более важные и глубинные вопросы. Такое мнение высказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 20-го ноября на пресс- конференции комментируя перспективу выхода Армении из ОДКБ в случае игнорирования позиции армянской стороны.

По словам Пашиняна, все должны понять, что на сегодня вопрос сохранения за Арменией поста генсека ОДКБ, вопрос второстепенной важности: "Давайте зададимся вопросом, что давало Армении должность генсека ОДКБ, какое преимущество в соблюдении ее интересов, и что утратит республика с потерей этого поста?" В настоящее время необходимо определиться со взаимными обязательствами членов военно-политического блока. Армения, как пояснил он, должна понять Организация, которая, по идее, считается гарантом безопасности страны, на самом деле, является таковой. "На данном этапе обсуждается вопрос безопасности Армении и Арцаха, какие могут быть ожидания от членства в организации, на что готовы ее члены, и, главное, насколько это соприкасается с реальностью", - заявил он.