Вторник, 20 Ноября 2018 14:28

АрмИнфо.Не будь политической воли нынешнего премьер-министра Армении, не было бы громких коррупционных разоблачений. Такое мнение высказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 20-го ноября на пресс- конференции.

По словам Пашиняна, неправильно критиковать главу правительства за то, что он, якобы, вмешивается в следственные процессы по различным делам о злоупотреблениях. <То, что премьер осведомлен о всех уголовных делах, это еще не означает, что он вмешивается в следствие или влияет на решения следственного органа", - указал он. При этом, как подчеркнул сам и.о, главы правительства РА, не будь его политической воли, ни одно лицо не было бы призвано к ответственности за свои противозаконные действия в прошлом.

Касаясь уголовного дела относительно владельца телекомпании H2 Самвела Майрапетяна, Никол Пашинян заявил, что по имеющейся у него информации, в этом деле следственный орган может выявить очень крупный коррупционный перекресток. Вместе с тем, Пашинян опровергн информацию о том, что следствие наложило арест на счета телекомпании, в связи с чем имеются проблемы с выплатой работникам заработной платы. Арест, как заявил и.о. премьер-министра, наложили только на личные счета Майрапетяна.

Отметим, что Майрапетян арестован по обвинению в пособничестве взяточничеству. Он не принимает предъявленное ему обвинение.