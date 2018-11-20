Вторник, 20 Ноября 2018 14:25

АрмИнфо.В настоящее время следственные органы расследуют уголовные дела, которые "сулят" возврат средств в госказну на суммы в размере 64 млрд драмов. Об этом сообщил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 20-го ноября на пресс-конференции.

И.о. премьера на сегодня воздержался указать объем уже восстановленных средств в бюджет, отметив, что на данный момент не располагает подобной информацией. Вместе с тем, он указал, что в постреволюционный период только по линии Комитета госдоходов бюджет пополнился на 10 млрд 554 млн драмов. "После завершения уголовных дел по злоупотреблениям и присвоениям, как ожидается, будет восстановлена сумма в размере порядка 64 млрд драмов", - подчеркнул и.о. главы правительства.