|Пашинян: Переговорный процесс по Карабаху должен стать достоянием широкой общественности
|Пашинян: Прежние власти Армении молчали о ситуации в ОДКБ, поскольку боялись, что пострадает их бизнес за рубежом
|В Азербайджане продолжается постановочный судебный процесс в отношении гражданина Армении Карена Казаряна
|Никол Пашинян: отношения Армении с Ираном не пострадают на фоне санкционной политики США
|Никол Пашинян: Армения должна понять является ли ОДКБ гарантом ее безопасности
|Гарник Бадалян назначен послом Армении в Туркменистане
|И.о. премьера: В деле с Самвелом Майрапетяном может быть выявлен очень крупный коррупционный перекресток
|Пашинян: По делам о злоупотреблениях в скором времени в бюджет будет возвращено 64 млрд драмов
|Beeline дополнил линейку тарифных планов "Смарт"
|Пашинян: Армения выполняет взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ в полном объеме, чего, к сожалению, нельзя сказать о наших партнерах
|Возобновлена застройка жилого здания “Берд”
|С 22 ноября температура воздуха в Армении повысится на 4-5 градусов
|Секретарь Совбеза Армении едет в Москву
|Никол Пашинян ознакомился с процессом ремонта школы Мартуни
|Никол Пашинян: Отношения между Арменией и Францией развиваются динамично
|Депутаты Госдумы будут наблюдать за ходом парламентских выборов в Армении
|Артак Зейналян: Слова <опозиция> и <вражда> впредь не должны восприниматься как синонимы
|Пашинян: Армения впредь не будет выступать в роли приспособленца, и с этим должны смириться наши международные партнеры
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 20 ноября
|Минюст в сотрудничестве с VivaCell-MTS запускают программу <Снижение коррупционных рисков в частном секторе>
|Делегация военной полиции МО Армении находится в Минске
|Рабочая группа главного военного клинического центра ВС Беларуси прибыла в Ереван
|Никол Пашинян: Оставьте избирателей в покое
|Дорога Степанцминда-Ларс открылась для пассажирского транспорта
|Тоноян предложил Афганистану обсудить возможности обучения афганских студентов в Армении
|Артур Ванецян: В ближайшее время СК выступит с разъяснениями по делу о прослушке
|Артак Зейналян и Клэр Мейтро обсудили ситуации вокруг плененного Карена Казаряна
|Пашинян: Вопросы, касающиеся Севана, для меня являются настолько же важными, как и карабахская проблема
|ACBA-Credit Agricole Bank подвел итоги марафона #myacbabank
|Новая смена войск Полиции Армении отправилась на боевое дежурство на армяно- азербайджанскую госграницу
|Беларусь и Азербайджан готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники
|Беларусь и Азербайджан приняли совместное заявление по Карабаху
|МККК о Карене Казаряне: Решение освободить и вернуть на родину задержанных лиц принадлежит сторонам нагорно-карабахского конфликта
|К новогодним праздникам Банк ВТБ (Армения) и страховая компания “РЕСО” предлагают своим клиентам страховой пакет «Безопасный отдых»
|Жирайр Сефилян предложил Бако Саакяну обсудить возможность смены власти в Арцахе без потрясений
|Армен Рустамян: Предстоящие в Армении 9 декабря досрочные выборы в парламент не станут критерием демократии в стране
|Парламентские фракции считают, что Армении следует положить конец конфликтам в ОДКБ
|Зограб Мнацаканян 20-21 ноября с рабочим визитом посетит Страсбург
|Армянами Европы в ходе фонетона собрано свыше 1,242 млн евро
|Гарегин II об автокефалии Украинской церкви: Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей
|Никол Пашинян заверяет: На данном этапе революционной борьбы выполнены все обещания
|21 ноября будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении
|Анкара разрешила 400 армянским большегрузным автомобилям ежегодно совершать грузоперевозки из порта Трабзона
|Отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс будет закрыт для проезда всех видов транспортных средств до 14:00 часов 19 ноября
|Правительство Армении сегодня созывает внеочередное заседание кабмина
|Политолог: Для Армении будет более приемлемо выполнение Семериковым полномочий Генсека ОДКБ, чем передача поста представителю другого государства
|Пашинян: Должность премьер-министра в новых реалиях - это не удовольствие, а ответственность
|Делегация Полиции Армении приминает участие в 87-ой Генассамблее Интерпола
|Армения и Италия обсудили вопросы сотрудничества
|Бако Саакян в Лос-Анджелесе провел встречи с представителями армянской общины
|Минск жестко отреагировал на заявление Пашиняна
|Арам Сафарян: На выборах в Армении победят силы с пророссийской ориентацией
|Посольство Азербайджана во Франции направило ноту протеста во французский МИД
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Партия "Сасна црер" проводит автопробег
|Эксперт: Революция в Армении не "раскололась" вследствие отсутствия в этих процессах геополитического компонента
|Эксперт: Для преодоления постреволюционной фрустрации новым властям Армении потребуется много денег
|На минувшей неделе противник более 80 раз нарушил режим прекращения огня
|Эксперт: Американское оружие намного дороже российских аналогов
|Париж: Франция не признает Нагорно-Карабахскую Республику
АрмИнфо.В настоящее время следственные органы расследуют уголовные дела, которые "сулят" возврат средств в госказну на суммы в размере 64 млрд драмов. Об этом сообщил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 20-го ноября на пресс-конференции.
И.о. премьера на сегодня воздержался указать объем уже восстановленных средств в бюджет, отметив, что на данный момент не располагает подобной информацией. Вместе с тем, он указал, что в постреволюционный период только по линии Комитета госдоходов бюджет пополнился на 10 млрд 554 млн драмов. "После завершения уголовных дел по злоупотреблениям и присвоениям, как ожидается, будет восстановлена сумма в размере порядка 64 млрд драмов", - подчеркнул и.о. главы правительства.
|Пашинян: Переговорный процесс по Карабаху должен стать достоянием широкой общественности
|Пашинян: Прежние власти Армении молчали о ситуации в ОДКБ, поскольку боялись, что пострадает их бизнес за рубежом
|В Азербайджане продолжается постановочный судебный процесс в отношении гражданина Армении Карена Казаряна
|Никол Пашинян: отношения Армении с Ираном не пострадают на фоне санкционной политики США
|Никол Пашинян: Армения должна понять является ли ОДКБ гарантом ее безопасности
|Гарник Бадалян назначен послом Армении в Туркменистане
|И.о. премьера: В деле с Самвелом Майрапетяном может быть выявлен очень крупный коррупционный перекресток
|Пашинян: По делам о злоупотреблениях в скором времени в бюджет будет возвращено 64 млрд драмов
|Beeline дополнил линейку тарифных планов "Смарт"
|Пашинян: Армения выполняет взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ в полном объеме, чего, к сожалению, нельзя сказать о наших партнерах
|Возобновлена застройка жилого здания “Берд”
|С 22 ноября температура воздуха в Армении повысится на 4-5 градусов
|Секретарь Совбеза Армении едет в Москву
|Никол Пашинян ознакомился с процессом ремонта школы Мартуни
|Никол Пашинян: Отношения между Арменией и Францией развиваются динамично
|Депутаты Госдумы будут наблюдать за ходом парламентских выборов в Армении
|Артак Зейналян: Слова <опозиция> и <вражда> впредь не должны восприниматься как синонимы
|Пашинян: Армения впредь не будет выступать в роли приспособленца, и с этим должны смириться наши международные партнеры
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 20 ноября
|Минюст в сотрудничестве с VivaCell-MTS запускают программу <Снижение коррупционных рисков в частном секторе>
|Делегация военной полиции МО Армении находится в Минске
|Рабочая группа главного военного клинического центра ВС Беларуси прибыла в Ереван
|Никол Пашинян: Оставьте избирателей в покое
|Дорога Степанцминда-Ларс открылась для пассажирского транспорта
|Тоноян предложил Афганистану обсудить возможности обучения афганских студентов в Армении
|Артур Ванецян: В ближайшее время СК выступит с разъяснениями по делу о прослушке
|Артак Зейналян и Клэр Мейтро обсудили ситуации вокруг плененного Карена Казаряна
|Пашинян: Вопросы, касающиеся Севана, для меня являются настолько же важными, как и карабахская проблема
|ACBA-Credit Agricole Bank подвел итоги марафона #myacbabank
|Новая смена войск Полиции Армении отправилась на боевое дежурство на армяно- азербайджанскую госграницу
|Беларусь и Азербайджан готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники
|Беларусь и Азербайджан приняли совместное заявление по Карабаху
|МККК о Карене Казаряне: Решение освободить и вернуть на родину задержанных лиц принадлежит сторонам нагорно-карабахского конфликта
|К новогодним праздникам Банк ВТБ (Армения) и страховая компания “РЕСО” предлагают своим клиентам страховой пакет «Безопасный отдых»
|Жирайр Сефилян предложил Бако Саакяну обсудить возможность смены власти в Арцахе без потрясений
|Армен Рустамян: Предстоящие в Армении 9 декабря досрочные выборы в парламент не станут критерием демократии в стране
|Парламентские фракции считают, что Армении следует положить конец конфликтам в ОДКБ
|Зограб Мнацаканян 20-21 ноября с рабочим визитом посетит Страсбург
|Армянами Европы в ходе фонетона собрано свыше 1,242 млн евро
|Гарегин II об автокефалии Украинской церкви: Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей
|Никол Пашинян заверяет: На данном этапе революционной борьбы выполнены все обещания
|21 ноября будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении
|Анкара разрешила 400 армянским большегрузным автомобилям ежегодно совершать грузоперевозки из порта Трабзона
|Отрезок Коби-Гудаури дороги Степанцминда-Ларс будет закрыт для проезда всех видов транспортных средств до 14:00 часов 19 ноября
|Правительство Армении сегодня созывает внеочередное заседание кабмина
|Политолог: Для Армении будет более приемлемо выполнение Семериковым полномочий Генсека ОДКБ, чем передача поста представителю другого государства
|Пашинян: Должность премьер-министра в новых реалиях - это не удовольствие, а ответственность
|Делегация Полиции Армении приминает участие в 87-ой Генассамблее Интерпола
|Армения и Италия обсудили вопросы сотрудничества
|Бако Саакян в Лос-Анджелесе провел встречи с представителями армянской общины
|Минск жестко отреагировал на заявление Пашиняна
|Арам Сафарян: На выборах в Армении победят силы с пророссийской ориентацией
|Посольство Азербайджана во Франции направило ноту протеста во французский МИД
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Партия "Сасна црер" проводит автопробег
|Эксперт: Революция в Армении не "раскололась" вследствие отсутствия в этих процессах геополитического компонента
|Эксперт: Для преодоления постреволюционной фрустрации новым властям Армении потребуется много денег
|На минувшей неделе противник более 80 раз нарушил режим прекращения огня
|Эксперт: Американское оружие намного дороже российских аналогов
|Париж: Франция не признает Нагорно-Карабахскую Республику
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
|Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
|Спецдокладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
|Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
|Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
|Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
|Активисты гражданского движения во имя спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллз: У демократии в Армении блестящее будущее
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)