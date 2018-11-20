Вторник, 20 Ноября 2018 13:54

АрмИнфо. Beeline дополнил линейку тарифных планов (ТП) "Смарт" тремя новыми постоплатными и предоплатными предложениями - "Смарт 9500", "Смарт 12000" и "Смарт 15000". Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, тарифные планы доступны для физических и юридических лиц и рассчитаны на активных абонентов, кому нужен большой пакет разговорного времени, SMS и мобильного интернета.

Тарифный план "Смарт 15000" за абонентскую плату в 15000 драмов в месяц предлагает клиенту, 10000 минут для звонков на мобильную сеть Beeline в Армении и России, 700 минут для звонков на все сети Армении, НКР, США и Канады, а также 50000 МБ мобильного интернета, 1000 SMS и 100 каналов BeeTV.

Абоненты тарифных планов "Смарт 9500" и "Смарт 12000" ежемесячно будут получать по 500 и 600 минут для звонков на все сети Армении, НКР, США и Канады, а также 20000 МБ и 30000 МБ мобильного интернета соответственно.

"Линейка тарифных планов "Смарт" сегодня является одной из самых популярных, и мы часто, особенно от корпоративных клиентов, слышим предложения сделать ее богаче, увеличив объем мобильного интернета и разговорного времени вне сети. Beeline работает, чтобы сделать жизнь людей проще и удобнее, и мы рады предложить новые тарифные планы, которые удовлетворят нужды самых требовательных и активных клиентов",

- заметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Отметим, что клиенты тарифных планов "Смарт 9500", "Смарт 12000" и "Смарт 15000" смогут использовать приложения Яндекс.Такси, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор и Яндекс.Диск без тарификации.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.am, связавшись с операторами через официальную страницу Beeline в Facebook или позвонив по бесплатному номеру 0611.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".