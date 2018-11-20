Вторник, 20 Ноября 2018 13:44

АрмИнфо."Позицию России по вопросу нового генсека ОДКБ считаю очень конструктивной", - заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 20-го ноября на пресс­конференции.

По словам Пашиняна, не стоит забывать, что все вопросы в рамках ОДКБ должны решаться на основе консенсуса сторон. "В данном контексте, если 6-го декабря не удастся найти консенсусное решение, Армения будет настаивать на своем. Впредь Армения не собирается умалчивать вопросы, касающиеся интересов РА, а в раках Организации правительство РА будет решать всевозможные вопросы в атмосфере взаимопонимания и партнерства",- заявил Пашинян.

Говоря о жесткой реакции Минска на свое заявление, Пашинян подчеркнул, что своим собеседником в данном разговоре считает президента Беларуси Александра Лукашенко. Последний, как указал и.о. главы армянского правительства, пока никак не отреагировал на его заявление.

Вместе с тем, как признал Пашинян, Ереван озабочен минскими поставками оборонной техники Баку. Последнее соглашение о новых поставках вооружения было заключено накануне в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Минск. Как указал Пашинян, позиция Армении в данном вопросе предельно ясна - подобные соглашения наносят вред партнерским отношениям в рамках ОДКБ, в целом нарушая принципы деятельности Организации. В том числе из-за этого, как напомнил и.о. премьера, армянская сторона несколько раз заявляла о необходимости уточнения взаимных обязательств членов ОДКБ. "Армения выполняет взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ в полном объеме, чего, к сожалению, нельзя сказать о наших партнерах", - заявил Никол Пашинян.

Отметим, что после отзыва генсека ОДКБ Юрия Хачатурова президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался за досрочное прекращение полномочий Армении в качестве председательствующей в организации страны и передачи поста генсека по ротационному порядку Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко впоследствии обсудил сложившуюся ситуацию с послом Азербайджана, рассказав ему детали закрытой встречи и поддержав позицию Назарбаева. В ответ на это и.о. премьера РА Никол Пашинян заявил, что потребует от белорусского и казахстанского президентов объяснений на сей счет. Минск устами пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза упрекнул Пашиняна в нарушении норм международного протокола: "И.о. премьера Армении возомнил себя международным прокурором. Нормы уличной демократии не приемлемы в международной политике". Ереван ответил на это заявление на уровне депутата от правящей партии Алена Симоняна, который подчеркнул, что не Минску учить Пашиняна этикетам и правилам международной политики, поскольку Минск сам постоянно нарушает их.