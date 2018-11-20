Вторник, 20 Ноября 2018 13:22

АрмИнфо.Строительная компания ЗАО “Глендел Хилс”, занимающаяся застройкой жилых многоквартирных комплексов в Ереване и являющаяся заемщиком Банка ВТБ (Армения), не сумев выполнить свои кредитные обязательства, в 2015 году была признана банкротом. В результате строительство ряда зданий было приостановлено, и большое количество граждан осталось в ожидании своего жилья.

Банк ВТБ (Армения) получил предложение от заинтересованного инвестора ЗАО “И ЭМ СИ” на покупку здания “Берд”. Компания продолжит строительство и передаст квартиры в собственность их владельцам.

Директор компании “И ЭМ СИ” Тигран Астгхиянц: “Выражаем искреннюю благодарность за содействие Банку ВТБ (Армения), который не остался в стороне от проблем граждан, оказавшихся без жилья вследствие остановки застройки зданий. Сейчас у нас есть возможность завершить проект по строительству здания по адресу ул. Аргишти 11/11, и мы приложим все усилия, чтобы завершить в течение 7-8 месяцев строительные работы и сдать владельцам долгожданные квартиры”.

Генеральный директор – Председатель директората ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” Иван Телегин: “Мы приняли решение о продаже здания “Берд” компании “И ЭМ СИ”, которая взялась за продолжение застройки. Данный проект имеет большую социальную значимость, учитывая то, что очень многие клиенты “Глендел Хилс” уже несколько лет ждут свое жилье. Мы рады и надеемся, что в результате предпринятых действий, покупатели в скором времени заселятся в свои квартиры, и в окнах загорится свет”.